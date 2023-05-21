AK Parti'den milletvekili seçilen Hulki Cevizoğlu vatandaşlar tarafından protesto edildi
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14 Mayıs seçimlerinde AK Parti İstanbul 1. Bölge'den milletvekili seçilen Hulki Cevizoğlu, seçim çalışmaları için gittiği Kadıköy'de vatandaşlar tarafından protesto edildi. Bir vatandaşın "Büyük hayal kırıklığısın" sözleriyle tepki gösterdiği Cevizoğlu bazı vatandaşlar tarafından ise yuhalandı.
14 Mayıs 2023 Türkiye cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde AK Parti'den İstanbul 1. Bölge 6. sıradan milletvekili seçilen Hulki Cevizoğlu, seçim bölgesinde yer alan Kadıköy'de vatandaşlar tarafından protesto edildi.
Gazeteci Hulki Cevizoğlu, Kadıköy'de "Büyük hayal kırıklığısın" tepkisiyle karşılaştı.
Çevredeki bazı vatandaşlar ise Hulki Cevizoğlu'nu yuhalayarak tepki gösterdi.
Yaşanan olayın ardından Twitter hesabından bir paylaşım yapan AK Partili Hulki Cevizoğlu, "Bugün Kadıköy'e gittik. Soru soran tüm vatandaşlarımıza çok net ve ikna edici yanıtlar verdim. Herkes mutlu oldu. Fikir sahibi olmadan küfür sahibi olan sadece bir (1) kişinin provokasyon girişimine de alet olmadık" ifadelerini kullandı.