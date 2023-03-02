AK Parti'den Kızılay'ın çadır satışıyla ilgili ilk yorum: Keşke böyle ağır ve acılı bir günde yapılmasaydı

Kızılay'ın depremin 3. gününde Ahbap derneğine 2 bin 50 çadır satışı yapması kamuoyunda büyük tartışma yaratırken, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan çadır satışıyla ilgili ilk yorum geldi. Turan, "Kızılay bir devlet kurumu değil, kendi tüzel kişiliği olan bir dernek. Çadır satışı yanlıştı. Keşke böyle ağır ve acılı bir günde satış yapmasaydı" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilde yıkıma neden olurken, 45 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremin 3. gününde yaşanan bir olay kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

KIZILAY BAŞKANI ÇADIR SATIŞINI DOĞRULADI

Kızılay'ın ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap derneğine 2 bin 50 adet çadır sattığı öğrenilirken, büyük tartışma yaratan haberi Kızılay Başkanı Kerem Kınık "Bu rutin bir işlem. Finansal süreklilik için kurumlara maliyetine satış yapıyoruz" sözleriyle doğruladı.

ÇADIR TARTIŞMASI TBMM'DE DEVAM ETTİ

TBMM Genel Kurulu'nda, Kızılay'ın deprem felaketinin yaşandığı bölgede çadır satması tartışmaları devam etti. AK Parti ve muhalefet partileri arasında sık sık tartışma yaşandı.

AK PARTİLİ TURAN: KIZILAY TÜZEL KİŞİLİĞİ OLAN BİR DERNEK

Muhalefetin Kızılay eleştirilerine yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Kızılay, bir devlet kurumu değil, Kızılay, kendi tüzel kişiliği olan bir dernek" dedi. Turan, şunları söyledi; "Kızılay, bizim; tartışalım, eleştirelim fakat 154 yıldan beri bizim kurumumuz, en zor zamanda bu milletin yanında yer almış, özel kurumumuz. En zor zamanda milletin yanında yer almış özel bir kurumumuz, 1913'te kamu yararı kararı verilmiş. Şu an eleştirdiğiniz çadır şirketi, 1954 yılında kurulmuş bugünün konuları değil.

"DERDİNİZ BAŞKA SİZİN"

Satsa neden satıyor, satmasa neden satmıyor denecek. Derdiniz başka, sizin kastınız, işiniz üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. Ancak net olarak söylüyorum, keşke afet sırasında böyle bir ağır ve acılı günde hiçbir satış yapmasaydı yapılmasaydı. Daha nasıl söyleyebilirim. Satarsan ne olur, işte bugün olduğu gibi, 4 milyon kişiye 3 öğün yemek veriyorsun bu konuşulmaz, satarsan ne olur 400 bin kişiye çadır vermişsin bu konuşulmaz, böyle meclisi ve kamuoyunu yoran gündeme vesile olursunuz."

"KIZILAY'I SAVUNMUYORUM, AYIP SİZİN YAPTIĞINIZ"

Turan, muhalefetin, "Kızılay çadırı satmadan deprem bölgesine götürseydi" eleştirilerine, "Diyorum ki: Satmasaydı. Ne demem lazım? Niye dinlemiyorsunuz? Öyle bir önyargınız var ki ne dediğimin de kıymeti yok sizin için. Bir daha mı söyleyeyim?" dedi. Turan, muhalefet partilerinin Kızılay'a yönelik eleştirileri devam edince, Kızılay'ı savunmadığını vurgulayarak, "Savunmuyorum, ayıp sizin yaptığınız ya, daha ne diyeyim; ben iktidar partisi vekiliyim ya. Ama ne diyorum duymuyor musunuz ya?" sözleriyle yanıt verdi.