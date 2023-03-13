AK Parti'den HÜDA PAR ziyareti! Görüşme sonrası taraflardan ilk açıklama: Seçimlere birlikte girme konusunda anlaştık
Politika Haberleri
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhur İttifakı'na katılması beklenen HÜDA PAR'ı ziyaret etti. Görüşme sonrası konuşan Kurtulmuş, "Bizi ortak bir noktaya getiren ilkelerimizdir. Görüşmelerimizi bugün devam ettirdik, netleştirdiğinde bu işin şekli nasıl olacağı sizlerle paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekariya Yapıcıoğlu ise, "Parlamento seçimlerine birlikte girme konusunda anlaşmaya vardık. Bunun nasıl olacağını belirleyeceğiz." dedi.
Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz HÜDA PAR Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Kurtulmuş ve Yavuz, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü. Görüşme sonrası taraflar açıklama yaptı.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bizi ortak bir noktaya getiren ilkelerimizdir. Görüşmelerimizi bugün devam ettirdik, netleştirdiğinde bu işin şekli nasıl olacağı sizlerle paylaşılacaktır. Bizlere gösterdikleri ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte görüşmeler devam edecek." dedi.
Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti: "6 Şubat'tan itibaren acı bir süreci yaşıyoruz. Çok ağır bir tablonun olduğunun farkındayız. Birinci gündemimiz yaraların sarılmasıdır. Depremin ilk anından itibaren yaraların sarılmasına vermiş oldu. Sistemin doğası gereği, partilerin arasında görüşmelerin olması kaçınılmazdır. Milletimizin hayrına kararların çıkacağının kanaatindeyim."
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekariya Yapıcıoğlu ise, "İki gün önce bir basın toplantısında 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceğimizi açıklamıştık. Parlamento seçimlerine birlikte girme konusunda anlaşmaya vardık. Bunun nasıl olacağını belirleyeceğiz." dedi.