AK Parti'li Acar'dan, Özgür Özel'e tepki
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kahramanmaraş depremlerinin 3. yıl dönümünde yaptığı eleştirilere sert yanıt verdi. Acar, deprem sonrası yapılan inşaatlardan ve ülkenin çabalarından bahsederek muhalefet liderinin açıklamalarını kınadı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yıl dönümünde deprem bölgesinde iktidara yönelik eleştirilerine tepki gösterdi.

AK Parti'li Acar, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şaka gibi, utanmıyorlar da. Birçok ülkeden daha büyük bir coğrafyada, tarihin en ağır imtihanlarından birine karşı yaralarımızı sarmak için gece gündüz demeden çalıştık. 455 bin konutla, 11 şehri neredeyse köyleriyle birlikte yeniden inşa ettik. Bu olağanüstü süreci tüm dünya hayranlıkla izlerken, emeği, fedakarlığı ve insanüstü gayreti takdir ederken; kilit taşı döşenmiş birkaç sokakla, konulan birkaç çöp konteyneriyle övünebilecek aciz bir zihniyet çıkıp, depremin yıl dönümünde bölgeye teşrif etti. Bu zihniyetin temsilcisi olan şahıs, karşısındaki insanları hafife alarak, bir felaket alanını turist edasıyla dolaşıp günlerdir akıl ve vicdan sınırlarını zorlayan açıklamalar yapıyor. Kaybettiğimiz canlara ve geride bıraktıkları acılı ailelere duyduğumuz saygıdan, edebimizden, 'Bugün siyaset konuşulmaz' diyerek sustuk. Ancak ar damarı çatlamış, aklı pusulasını yitirmiş, gerçekle bağını koparmış bir muhalefet genel başkanıyla karşı karşıyayız. Felaketin ve yıkımın büyüklüğünü sahada gerçek anlamda görmedikleri için şehirlerimizin nasıl ihya edildiğini, hangi emeklerle ayağa kaldırıldığını da idrak edemediklerinin farkındayız. Bu tabloyu görmezden gelerek yalanla, çarpıtmayla ve açık bir acziyetle savrulan bu siyasetin hükmünü aziz milletimizin vicdanına havale ediyoruz. İnsan utanır. Onca emeğe, onca yapılan işe rağmen hakkı teslim etmek yerine siyasi cambazlığa devam edenler bilmelidir ki bu millet, samimiyetsizliğe de istismara da asla prim vermez. Acıyı propaganda malzemesine çeviren bu anlayış, ne milletin hafızasında ne de bu ülkenin siyasi ciddiyetinde bir yer bulur. Bu tavır, çaresizliğin en gürültülü halidir ve milletin nazarında hiçbir karşılık bulamayacaktır" ifadelerini kullandı.

