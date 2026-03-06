AK Parti'de 'Sağlık Sendikaları İftarı' düzenlendi

Ak Parti'de, Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan'ın ev sahipliğinde, "Sağlık Sendikaları İftarı" düzenlendi.

Ak Parti Sağlık Politikaları Başkanlığından yapılan açıklamada, parti genel merkezindeki programa Tabip-Sen, Hekim Birliği, Hekimsen, Türk Sağlık-Sen, Sağlık-Sen ve Öz Sağlık-İş sendikalarının başkan ve temsilcilerinin yanı sıra milletvekilleri ile parti teşkilatı, kadın ve gençlik kollarının sağlık politikaları başkanları katıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanından sağlık çalışanlarının temsil edildiği iftar programının, sağlık camiasının ortak sorumluluğu ve dayanışma ruhunu güçlendiren bir buluşma olduğu belirtildi.

"Sağlık çalışanları yalnızca tedavi etmiyor, aynı zamanda umudu ayakta tutuyor"

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan, ramazanın yalnızca ibadet ayı değil, aynı zamanda yılın en büyük ortak sofrası ve en uzun aile buluşması olduğunu vurguladı.

Sağlık camiasının da bu büyük toplumsal ailenin en güçlü parçalarından biri olduğunu kaydeden Yerebakan, sağlık çalışanlarının fedakarlıklarına dikkati çekti.

Türkiye'de sağlık çalışanı sayısının 1,5 milyona yaklaştığını dile getiren Yerebakan, "1,5 milyon sağlık çalışanı her gün bu milletin sağlığı için nöbet tutuyor. Bu rakam bir istatistikten ibaret değildir. Bu rakam bir güçtür, bir umut işaretidir." diye konuştu.

Konuşmasında sağlık çalışanlarının toplumdaki rolüne işaret eden Yerebakan, "Sağlık hizmeti yalnızca bir meslek değildir, büyük bir emanetin taşınmasıdır. Sağlık çalışanları yalnızca tedavi etmiyor, aynı zamanda umudu ayakta tutuyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti iktidarı döneminde sağlık alanında gerçekleştirilen reformları anlatan Yerebakan, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde erişim, altyapı ve organizasyon kapasitesi açısından önemli bir noktaya ulaştığını belirtti.

Yerebakan şehir hastaneleri, güçlü acil sağlık sistemi ve dijital sağlık altyapısı ile Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde örnek gösterilen ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

"Şifa siyaseti" anlayışına değinen Yerebakan, sağlık politikalarının yalnızca hizmet üretmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda güven, huzur ve insan onurunu koruyan bir sağlık düzeni kurmayı hedeflediğini söyledi."

Açıklamada, iftar programında ayrıca sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi, sağlık sisteminin daha insani ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması konusunda istişareler yapıldığı belirtildi.