AK Parti'de olaylı temayül yoklaması! Yumruklar havada uçuştu

Ak Parti'de 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 81 ilde aday belirleme işleminin ilk ayağı olan teşkilat temayül yoklaması başladı. Partide 13 Mart'ta başlayan milletvekili aday adaylığı başvuru süresi, 23 Mart'ta sona erdi. Aday adaylığı için başvuran 6 bin 25 kişi için teşkilat temayül yoklaması, bugün 81 il başkanlığınca elektronik ortamda yapılacak.

SONUÇLAR ALT KOMİSYONLARA SUNULACAK

Temayül yoklamalarından çıkacak sonuçlar, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinden oluşturulan ve 27 Mart'ta çalışmaya başlayacak alt komisyonlara sunulacak.

YUMRUKLAR KONUŞTU

Öte yandan AK Parti'nin Gaziantep'te düzenlediği milletvekili temayül yoklamasında "blok oy" iddiaları nedeniyle kavga çıktı. Temayül yoklamasında bin 500 delege, 124 milletvekili aday adayı için oy kullandı. Oy verme sırasında bir grubun, bir vakfa yakın kişilere oy verilmesini istediği ve bu isimlerin yer aldığı pusulaların elden ele dolaştırılarak blok oy kullandırma iddiaları üzerine kavga çıktı. Kavgada bazı kişiler yumrukların hedefi oldu.

TEMAYÜL YOKLAMASI NEDİR?

Genelde siyasi partiler tarafından kullanılan temayül yoklaması, seçmenin adaylardan hangisine daha fazla ilgi, meyyal gösterdiğini anlamak için kullanılan bir araştırma yönetimidir.