AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi

İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin onaylanmasına ilişkin protokol Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Protokolün kabul edilmesiyle birlikte İsveç'in NATO'nun 32'inci üyesi olmasının yolu açılmış oldu. Oylamada AK Parti'de bir grup kararı olmadığı için AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve İstanbul Milletvekili İsmail Erdem ret oyu verdi. Mardin Milletvekili Muhammed Adak'ın ise çekimser oy kullandı.

YAMAN: SÖZLERİNE SADIK KALACAKLARINA İNANMADIM

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman "Ret oyu verdim. İsveç hükümeti sözlerine sadık kalacağına beni inandıramadı.ABD'nin eylemlerinin, karardan sonra tutarlı olacağına dair de ben de bir güven oluşmadı. Partimizin ret ya da evet yönünde bir grup kararı yoktu. Ret kararım, şahsen yaptığım değerlendirmelerin sonucudur" açıklaması yaptı.

CHP'Lİ 2 VEKİL DE PARTİSİNDEN AYRI TUTUM İZLEDİ

CHP'de de benzer bir durum yaşandı. CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, 'Kabul' oyu veren partisinin aksine 'Ret', CHP Samsun Milletvekili Murat Çam ise 'Çekimser' oy kullandı. Hayır oyu verentek CHP'li Milletvekili İzzet Akbulut yaptığı açıklamada "ABD'nin güdümüne girmiş NATO, Türkiye'nin düşmanıdır" İfadelerini kullandı.

İSVEÇ'TEN İLK AÇIKLAMA

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilmesine yönelik, "Bundan sonra da terörizme karşı mücadelemiz Türkiye ile yakın işbirliği halinde sürecek" dedi.

"UZUN BİR YOLCULUKTU"

Billström, Dışişleri Bakanlığı konutu önünde düzenlediği basın toplantısında, "TBMM'ye teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Türkiye ile NATO'da yakın işbirliği yapacağız. Uzun bir yolculuktu." diye konuştu.