Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti'de "İstifanın eşiğindeyiz" diyen Ordu İl Başkanı Halit Tomakin görevden alındı

Politika Haberleri

Milletvekili aday listesini beğenmeyerek sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek "Seçimde yaşayabileceğimiz riskleri üstlenmek istemiyorum. İstifanın eşiğindeyiz" diyen AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin görevden alındı. AK Parti Teşkilat Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Tomakin'in yerine Selman Altaş'ın atandığı ifade edildi.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, 26 parti milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) iletti.

Ak Parti'nin Ordu için hazırladığı listedeki isimlerse şehirde büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. İllerindeki milletvekili aday listesine itiraz eden AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yüzyılın seçimine yaklaşık bir ay kaldı. Aday listelerimiz Genel Merkez tarafından ilan edildi ancak İl Başkanı olarak bulunduğum şehirde sorumluluğu üzerinde taşıyan birisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ancak buradan seslenme şansım var çünkü sesimiz ulaştırılmıyor.

AK Parti'de 'İstifanın eşiğindeyiz' diyen Ordu İl Başkanı Halit Tomakin görevden alındıAK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin.

Ordu halkı aday listelerimize çok ciddi bir şekilde itiraz ediyor. Ordu'da yapılmış bunca işlerin üzerinden böyle bir aday listesi ile milletimizin karşısına çıkmanın, seçim günü akşamı Ordu ilimizde milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri açıkçası üstlenmek istemiyorum. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanım, sesimizi duymanızı ve geldiğimiz noktada istifanın eşiğinde olduğumuzu arz ediyor, takdir ve talimatlarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti'de 'İstifanın eşiğindeyiz' diyen Ordu İl Başkanı Halit Tomakin görevden alındı

AK Parti'de 'İstifanın eşiğindeyiz' diyen Ordu İl Başkanı Halit Tomakin görevden alındı

AK Parti'de 'İstifanın eşiğindeyiz' diyen Ordu İl Başkanı Halit Tomakin görevden alındı

AK Parti'de 'İstifanın eşiğindeyiz' diyen Ordu İl Başkanı Halit Tomakin görevden alındı

Paylaşımlar parti içinde büyük tartışma yaratırken, AK Parti Teşkilat Başkanlığından yapılan açıklamada Ordu İl Başkanı Halit Tomakin'in görevden alındığı ve yerine Selman Altaş'ın atandığı ifade edildi.

AK Parti'de 'İstifanın eşiğindeyiz' diyen Ordu İl Başkanı Halit Tomakin görevden alındı

Seçim Sonuçları

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

AK Parti Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (8)

Ercan Sevinc:

Kendinizi ne sanıyorsunuz bizim için önemli olan Recep Tayyip Erdoğan

Cevap Yaz149Yayından Kaldır
TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Boyun eğmediğin için teşekkürler il başkanı.

Cevap Yaz38Yayından Kaldır
cemal68:

Siz birde 7 li ganyancılara bakın. Diyarbakırlısı Ankaradan, İstanbullusu Erzincandan, Ankaralısı İzmirden...:)

Cevap Yaz2410Yayından Kaldır
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title