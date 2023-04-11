AK Parti'de "İstifanın eşiğindeyiz" diyen Ordu İl Başkanı Halit Tomakin görevden alındı
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Milletvekili aday listesini beğenmeyerek sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek "Seçimde yaşayabileceğimiz riskleri üstlenmek istemiyorum. İstifanın eşiğindeyiz" diyen AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin görevden alındı. AK Parti Teşkilat Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Tomakin'in yerine Selman Altaş'ın atandığı ifade edildi.
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, 26 parti milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) iletti.
Ak Parti'nin Ordu için hazırladığı listedeki isimlerse şehirde büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. İllerindeki milletvekili aday listesine itiraz eden AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yüzyılın seçimine yaklaşık bir ay kaldı. Aday listelerimiz Genel Merkez tarafından ilan edildi ancak İl Başkanı olarak bulunduğum şehirde sorumluluğu üzerinde taşıyan birisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ancak buradan seslenme şansım var çünkü sesimiz ulaştırılmıyor.
Ordu halkı aday listelerimize çok ciddi bir şekilde itiraz ediyor. Ordu'da yapılmış bunca işlerin üzerinden böyle bir aday listesi ile milletimizin karşısına çıkmanın, seçim günü akşamı Ordu ilimizde milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri açıkçası üstlenmek istemiyorum. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanım, sesimizi duymanızı ve geldiğimiz noktada istifanın eşiğinde olduğumuzu arz ediyor, takdir ve talimatlarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Paylaşımlar parti içinde büyük tartışma yaratırken, AK Parti Teşkilat Başkanlığından yapılan açıklamada Ordu İl Başkanı Halit Tomakin'in görevden alındığı ve yerine Selman Altaş'ın atandığı ifade edildi.