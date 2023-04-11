AK Parti'de 'İstifanın eşiğindeyiz' diyen Ordu İl Başkanı Halit Tomakin görevden alındı

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, 26 parti milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) iletti.

AK PARTİLİ İL BAŞKANINDAN İSTİFA RESTİ

Ak Parti'nin Ordu için hazırladığı listedeki isimlerse şehirde büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. İllerindeki milletvekili aday listesine itiraz eden AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yüzyılın seçimine yaklaşık bir ay kaldı. Aday listelerimiz Genel Merkez tarafından ilan edildi ancak İl Başkanı olarak bulunduğum şehirde sorumluluğu üzerinde taşıyan birisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ancak buradan seslenme şansım var çünkü sesimiz ulaştırılmıyor.

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin.

"SEÇİMDE YAŞAYACAĞIMIZ RİSKLERİ ÜSTLENMEK İSTEMİYORUM"

Ordu halkı aday listelerimize çok ciddi bir şekilde itiraz ediyor. Ordu'da yapılmış bunca işlerin üzerinden böyle bir aday listesi ile milletimizin karşısına çıkmanın, seçim günü akşamı Ordu ilimizde milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri açıkçası üstlenmek istemiyorum. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanım, sesimizi duymanızı ve geldiğimiz noktada istifanın eşiğinde olduğumuzu arz ediyor, takdir ve talimatlarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ HALİT TOMAKİN GÖREVDEN ALINDI

Paylaşımlar parti içinde büyük tartışma yaratırken, AK Parti Teşkilat Başkanlığından yapılan açıklamada Ordu İl Başkanı Halit Tomakin'in görevden alındığı ve yerine Selman Altaş'ın atandığı ifade edildi.