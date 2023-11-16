AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç Görevi Devraldı

AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, görevi Erhan Kuşçu'dan devraldı. Kuşçu, belediye başkan aday adaylığını açıkladığı için istifa etti. Kılıç, ilçe başkanlığına atanarak görevi devraldı.

Ak Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, görevi Erhan Kuşçu'dan devraldı.

Yerel seçimler öncesi belediye başkan aday adaylığını açıklayarak görevinden istifa eden Kuşçu, parti binasında düzenlenen törende, görevi ilçe başkanlığına atanan Belediye Meclis Üyesi, Grup Başkan Velili Ahmet Kılıç'a devretti.

Kılıç, uzun yıllardır çeşitli kademelerde görev yaptığı partiye her daim hizmet vermenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yıllardır ilçe için çalıştığını ifade eden Kılıç, ilçe başkanlığı görevinin yüklediği sorumluluğun da farkında olduğunu dile getirdi.

Herkesi kucaklayarak birlik ve beraberlik içinde görevini yerine getireceğinin altını çizen Kılıç, "Bugün yine bir bayrak değişiminin, daha doğrusu değişerek devam etmenin heyecanı için buradayız. Bize güvenerek bu görevi layık gören ve destekleyen herkese teşekkür ederim. İlçemiz ve hemşehrilerimiz için gece gündüz demeden çalışacağım." diye konuştu.

Kuşçu ise 4,5 yıldır yaptıkları önemli görevi, teşkilatı tanıyan Kılıç'a bırakmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kuşçu, Kılıç'a yeni görevinde başarı diledi, birlikte görev yaptığı parti üyelerine de teşekkür etti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise AK Parti ilçe teşkilatının yedinci başkanı olan Kılıç'ı tebrik etti.