AK Parti Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş oldu

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda partisinin adaylarını açıkladı. AK Parti'nin Ankara ÇubukBelediye Başkan adayı Baki Demirbaş oldu.

BAKİ DEMİRBAŞ KİMDİR?

20.02.1976'da Ankara'da doğdu. 1998'de Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2008'de Çubuk ilçe yönetiminde görev aldı, 2013'te ilçe başkanlığına seçildi. 2019'da Cumhur İttifakı'nın Çubuk Belediye Başkan Adayı olarak seçildi.