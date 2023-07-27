AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör'ü ziyaret etti

Ahlatcı, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan ve MHP Osmancık İlçe Başkanı Satılmış Karatağ'ın da katıldığı ziyarette Gelgör'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretten dolayı teşekkür eden Gelgör ise Milletvekili Ahlatcı'ya Osmancık tablosu hediye etti.