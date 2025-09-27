AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı Kös, Zonguldak'ta konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı Talha Kös, İklim Kanunu'na ilişkin, "Bu kanunu Türkiye için uzmanlarımız hazırlamıştır. STK'lardan, sanayi ve ticaret odalarından görüşler alınmıştır, tamamen yerli ve milli bir kanundur." dedi.

Kös, AK Parti Zonguldak İl Başkanlığının yerel yönetimler gündemli İl Danışma Meclisi Programı'nda, "81 il Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı" başlıklı sunum yaptı.

Paris İklim Anlaşması süreci, İklim Kanunu ve Türkiye'nin bu alandaki pozisyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kös, İklim Kanunu düzenlemesinin bireyleri değil, sadece sanayi ve üretimle ilgili 6 sektörü kapsadığını, Paris İklim Anlaşması sürecinde Türkiye'nin diplomatik yol izlediğini anlattı.

Kös, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Paris İklim Anlaşması Türkiye'nin önüne konuldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Paris İklim Anlaşması'nı 2015 yılında reddetti. Hangi gerekçeyle reddetti; 'Dünyayı siz kirlettiniz.' dedi. Burada özellikle Avrupa Birliği ve Batı kastediliyordu çünkü Batı, gerçekten endüstri devriminden 1990'lı yılların başına kadar onlarca ağır sanayiyle doğayı ziyadesiyle - Amerika ve Çin de bu şekilde - kirlettiler. 'Dünya kirliliğinde payımız yüzde 0,6. Bu resmi bir veridir. Biz şu an Paris İklim Anlaşması'na dahil olmak istemiyoruz.' denildi."

Türkiye'nin 2021'de anlaşmaya dahil olduğundan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anlaşmaya dahil olunması aşamasında bazı şartları bulunduğundan bahseden Kös, "2021 yılında diplomatik bir zaferle biz Paris İklim Anlaşması'na dahil olduk." dedi.

Kös, İklim Kanunu'nun yerli ve milli olduğunu vurgulayarak, "Şimdi 2026 yılında hayata geçecek bir uygulamadan bahsediyorum; İklim Kanunu değişikliğiyle ilgili. Öyle bir algı var ki sanki Avrupa'da İngilizce bir iklim kanunu metni var, biz onu tercüme etmişiz, Meclise vermişiz, geçmiş gibi bir algı var. Hayır, alakası yok. Bu kanunu Türkiye için uzmanlarımız hazırlamıştır. STK'lardan, sanayi ve ticaret odalarından görüşler alınmıştır, tamamen yerli ve milli bir kanundur." ifadelerini kullandı.

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan da yeşil dönüşüm ve yerel yönetimler denince akla AK Parti'nin geldiğini kaydetti.

"Gelecek Yeşil Kalkınmadan Başlar" başlıklı video izletilen program, daha sonra basına kapalı devam etti.

Programa, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Muammer Avcı ve Saffet Bozkurt, AK Parti İl Koordinatörü İshak Alim, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri ile partililer katıldı.