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AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, ilçe gençlik kongrelerine katıldı

AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, ilçe gençlik kongrelerine katıldı
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AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, "AK Parti gençlerin partisidir.

Ak Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, "Ak Parti gençlerin partisidir. Onun için AK Parti vicdanın partisidir. Gençlik dava işidir. Gençlik idealleri olan insanların hak ettiği bir unvandır." dedi.

Gider, ilçe gençlik kolları kongrelerinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin bir gençlik hareketi olduğunu söyledi.

"Bu dava gençlik ve delikanlılık gerektirir. Ama bunun yaşla da bir ilgisi yok" diyen Gider, şöyle konuştu:

"Benim ya da ağabeyimin menfaati değil, bana ekmek veren elin menfaati değil, 'bu milletin menfaati söz konusu olduğunda benim kanım deli akar' diyorsan işte sen o zaman delikanlısın. İşte sen o zaman gençsin. Bu dava, harbi olmayı gerektirir ama bunun önünde engel çoktur ve söylendiği kadar da kolay değildir. Menfaatin, mevkiinin, makamın bozmadığı adam dava adamıdır. AK Parti gençliği işte bu davanın gerçek sahibi ve yürütücüsüdür."

Ayhan Gider, gençlik kolları üyelerine tavsiyelerde bulundu.

"Partimizin gerçek sahibi gençlerimizdir." diyen Gider, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Partimiz bir gençlik partisidir. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan parti gençlik kollarında siyasete başlamış bir liderdir. Bugün AK Parti'nin Teşkilat Başkanı, Genel Sekreteri, Medya Tanıtım Başkanı, birçok bakan yardımcımız gençlik kollarından yetişen siyasetçilerdir. Bu parti gençlik kollarından yetişenlerin yönettiği bir partidir. Benim yaşım 30'un altında, ben gencim, iyi de bu her şeyi karşılamıyor. Genç olmanın da bir bedeli var. Harbi olduğunda, hasbi olduğunda gençsin."

Genç olmanın yüreğinin ve vicdanının sesi olmayı gerektirdiğine dikkati çeken Gider, şunları kaydetti:

"AK Parti gençlerin partisidir. Onun için AK Parti vicdanın partisidir. Gençlik dava işidir. Gençlik idealleri olan insanların hak ettiği bir unvandır. İdeal, dava bunlar boş laflar değildir. Bakmayın son günlerde her dile pelesenk olmasına. Dava, dava, dava... Neyin davası, işte onu içinde özümseyebilmişsen o dava senin davandır. Bu dava gençlik gerektirir, bu dava delikanlılık gerektirir."

Kaynak: AA / Burak Akay - Politika
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