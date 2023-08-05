AK Parti Bitlis İl Başkanlığına Kadir Köstekçi atandı

Ak Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu'nun istifasının ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle İl Başkanlığına atanan Kadir Köstekçi için devir teslim töreni düzenlendi.

AK Parti Bitlis İl Başkanlığına atanan Kadir Köstekçi, parti binası önünde Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, istifa eden eski başkan Engin Günceoğlu ve partililer tarafından alkışlarla karşılandı. Ardından partililere açıklamada bulunan Köstekçi, "Bizi bu kıymetli günde yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Partimizde bugüne kadar görev yapan il başkanlarımıza selam gönderiyorum. Yönetimlerine selam gönderiyorum. Kırgınlıklarımız olabilir, kızgınlıklarımız olabilir, kızdığımız şeyler olabilir, küsmüş olabiliriz. Bugün yepyeni bir gün. Tertemiz bir sayfa açalım. Tüm teşkilatımıza bize üye olup ama uzun süredir partimize uğramayan, gelmeyen, küsen teşkilatımıza sesleniyorum; dün olduğu gibi bugün de partimizin kapıları sonuna kadar hepinize açık. Parti sizin eviniz." diye konuştu.

Devir teslim töreninde konuşan Engin Günceoğlu da Köstekçi'ye yeni görevinde başarılar dileyerek, partililerden helallik istedi.