AK Parti Bilecik teşkilatı ilçe başkanlarıyla hedef ve yol haritasını değerlendirdi

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AK Parti Bilecik'te hedef ve yol haritası masaya yatırıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında, ilçe başkanlarının katılımıyla istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, ilçelerde yürütülen çalışmalar değerlendirilirken önümüzdeki döneme ilişkin hedefler ve izlenecek yol haritası ele alındı. Teşkilatın mevcut çalışmaları ve gelecek dönem planlamaları üzerine istişarelerde bulunuldu.

Toplantının ardından değerlendirmede bulunan İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Ortak akıl, güçlü teşkilat ve dava bilinciyle Bilecik'imiz için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Birliğimiz daim, gayretimiz bereketli olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı