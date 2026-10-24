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AK Parti Bilecik teşkilatı ilçe başkanlarıyla hedef ve yol haritasını değerlendirdi

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AK Parti Bilecik teşkilatı ilçe başkanlarıyla hedef ve yol haritasını değerlendirdi
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında ilçe başkanlarının katılımıyla yapılan toplantıda ilçe çalışmaları ile gelecek dönem hedefleri ve yol haritası ele alındı. Yıldırım, ortak akıl ve güçlü teşkilatla Bilecik için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Bilecik'te hedef ve yol haritası masaya yatırıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında, ilçe başkanlarının katılımıyla istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, ilçelerde yürütülen çalışmalar değerlendirilirken önümüzdeki döneme ilişkin hedefler ve izlenecek yol haritası ele alındı. Teşkilatın mevcut çalışmaları ve gelecek dönem planlamaları üzerine istişarelerde bulunuldu.

Toplantının ardından değerlendirmede bulunan İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Ortak akıl, güçlü teşkilat ve dava bilinciyle Bilecik'imiz için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Birliğimiz daim, gayretimiz bereketli olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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