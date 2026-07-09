Merkez İlçe toplantısına Milletvekili Eldemir katıldı

Ak Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik Merkez İlçe Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Yönetim Kurulu Toplantısı, AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ile AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım de katıldı. Toplantıda teşkilatın yürüttüğü çalışmalar, merkez ilçedeki faaliyetler ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar ele alındı. İstişare kültürü çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıda, teşkilatın saha çalışmaları değerlendirilirken, vatandaş odaklı hizmet anlayışının güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Merkez ilçe teşkilatının çalışmaları hakkında bilgi alan Milletvekili Eldemir, teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek yürütülen faaliyetler ve hedeflenen projeler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, birlik ve beraberlik içerisinde sürdürülen teşkilat çalışmalarının kararlılıkla devam ettirilmesi yönünde ortak görüş ortaya konuldu.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, "Merkez İlçe Yönetim Kurulu Toplantımızda teşkilat çalışmalarımızı kapsamlı şekilde değerlendirdik. Birlik ruhumuzu büyüterek, aynı inanç ve kararlılıkla yol yürümeye devam edeceğiz. Aynı hedefe inanan kadrolarımızla Bilecik'imize hizmet etmek için durmadan çalışmayı sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı