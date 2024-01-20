Ak Parti Bayrampaşa Belediye Başkan adayı İlknur Kovaç oldu

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösteren Ak Parti'de Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı ise İlknur Kovaç oldu.

İLKNUR KOVAÇ KİMDİR?

İlknur Kovaç Bayraktar, 1979 yılında İstanbul'da doğmuş olup, Makedonya Üsküp şehrinden gelen bir ailenin üyesidir. İlköğrenimini Bayrampaşa Ahmet Haşim İlköğretim Okulu'nda tamamlamış, orta ve lise eğitimini ise Bayrampaşa Rıfat Canayakın Okulu'nda almıştır.

Maltepe Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden mezun olan Bayraktar, ardından Marmara Üniversitesi'nde Uygulamalı Ticaret Hukuku üzerine yüksek lisans yapmış ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul Hukuku eğitimi almıştır. İkinci üniversite eğitimine ise İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde devam etmektedir. Avukat olarak meslek hayatına atılan Kovaç Bayraktar, Bayraktar Hukuk Grubu'nun kurucu avukatıdır.

SİYASİ KARİYERİ

2014 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Bayrampaşa İlçe Teşkilatı'nda aktif olarak görev almaya başlamış, Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı ve İnsan Hakları Birim Başkanlığı gibi görevlerde bulunmuş ve 2018 yılında Yerel Yönetimler Birim Başkanlığı'na atanmıştır. Halen bu görevi sürdürmektedir. 2019 yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Büyükşehir ve Bayrampaşa Belediye Meclis üyesi olarak seçilen İlknur Kovaç Bayraktar, Bayrampaşa Belediye Meclisi Hukuk ve Eğitim Komisyonları Başkanı'dır. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi için Ak Parti tarafından Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmiştir.