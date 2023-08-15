AK Parti Başkan Vekili Binali Yıldırım: "Yapamadıklarımızı yeni yüzyılda yapacağız"

ANTALYA (İHA) – AK Parti 2023 Şehir Buluşmaları'na katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Türkiye'nin dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girmiş bir ülke olduğunu dile getirerek, "Yapamadıklarımızı yeni yüzyılda yapacağız" dedi.

AK Parti'nin düzenlediği 2023 Şehir Buluşmaları programı Antalya Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa; AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu ve Tuba Vural Çokal, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Antalya AK Parti Milletvekili İbrahim Ethem Taş, AK Parti İl Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanlarıyla birlikte diğer üyelerinin bulunduğu toplantıya vatandaşlar da yoğun katılım gösterdi.

"Yapamadıklarımızı yeni yüzyılda yapacağız"

Herkesin artık yönünü Türkiye'ye çevirmiş durumda olduğunu, her şeyin Türkiye'den, her şeyin Recep Tayyip Erdoğan'dan beklendiğini söyleyen Binali yıldırım, "Bu bizim için büyük bir gurur ve büyük sorumluluk, bu sorumluluğu da yerel seçimlerle yerine getireceğiz. Yapamadıklarımızı yeni yüzyılda yapacağız. AK Parti bir hizmet hareketidir, lafla işi birbirine karıştırmaz. Siz konuşma konusunda uzmanlaştınız oradan devam edin, biz hizmet yapmakta uzmanlaştık biz de hizmetimizi devam ettirelim. Son kozlarını Mayıs seçimlerinde kullandılar ve Türkiye'de iktidar değişikliğine gitmeye karar verdiklerini söylediler. Kusura bakmasınlar bu ülkeyi ustaca yönetecek olan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Karşısındaki adaya kimse itibar etmedi. Önümüzde dünyanın dengelerinin değiştiği 5 yıl var. Burada istikrarlı ve güvenilir yönetim hayati öneme sahip. İşte bunu yapacak olan lider de Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girmiş bir ülkedir"

Türkiye'nin büyük bir ekonomi olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Türkiye 20 yıldır bölgede istikrarı sağlayan, kalkınmasıyla, alt ve üstyapısıyla dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girmiş bir ülkedir. Ulaştırma Bakanlığı görevini sütlendiğim dönemde, dünyada yaprak kıpırdamazken, Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi, Orhan Gazi Köprüsü, Marmaray, havalimanları, Avrasya Tüneli, demir yollarını yaptık. Türkiye'yi 39. sıradan 9. sıraya taşıdık. Çalışmaya ve yapmaya devam edeceğiz. Bir yandan bunları yaparken, bir yandan da içeride ve dışarıda mücadele ettik. Balyoz, Ergenekon gibi olaylarla hükümeti alaşağı etmeye çalıştılar. 2000 yılında sistem değişikliği yaptık. Madem siz mecliste Cumhurbaşkanı seçilmesine izin vermiyorsunuz, o halde gelin millete diyelim ki, siz seçin kararı siz verin. Her zaman milletin kararı en üsttedir. Dolayısıyla referanduma giderek 2007'den itibaren Cumhurbaşkanı seçimini milletin yapmasının yolunu açtık. Artık Cumhurbaşkanını millet kendisi seçiyor. Zor bir seçimi geride bıraktık, dünyamızın ve ülkemizin içinde bulunduğu şartlarda bu seçimi başarıyla sonuçlandırdık. Bu seçimin mimari sizlersiniz" dedi.

"Gönül ve hizmet belediyeciliği bizim işimizdir"

Binali Yıldırım, Türkiye'nin önünde yerel bir seçim olduğunu vurgulayarak, "Önümüzde bir süreç daha var, yerel yönetimlerde gönül ve hizmet belediyeciliği bizim işimizdir. Bunu bütün Türkiye'ye gösteren 1994 seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'dır. Burada yıllık 50 milyar lira üretim yapılıyor. Antalya gibi üreten ve ürettiğiyle ülke ekonomisine artı değer sağlayan değerli ilimizde de önümüzdeki seçimlerde gücümüzü göstereceğiz" dedi. Yıldırım, 22 yıl belki bir parti için uzun bir zaman değil ancak Türkiye'deki siyasetin dinamiklerine baktığımızda demokrasiyle, seçimle, kesintisiz ve rekor halk desteğiyle iktidarda kalan başka hiçbir parti yok. Bu sadece AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a nasip olmuştur. Bu mutlulukların en büyüğüdür" dedi.

Binalı Yıldırım konuşmasını, "Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye Yüzyılı'na yeni heyecanla, yeni seçimle ve kararlılıkla devam diyoruz. Seçim öncesinde okyanus ötesinden, PKK'sından, FETÖ'sünden, altılı masasına herkes bir oldu, Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapmayacağız dediler. Sonuç onlar için hüsran oldu. Millet lafa değil icraata bakar. Millet güvenden ve istikrardan yana karar vermiştir ve bu karar Türkiye'nin önünü açmıştır" ifadelerini kullandı.

"Bu dava kutlu bir dava"

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ise, "AK Parti bundan 22 yıl evvel aydınlığa açık karanlığa kapalı diyerek çıktığı bu yolda dün itibariyle 22 yılına girdi. 22 yıldır gururla onurla bu partinin her kademesinde görev yapmış büyüklerimizden sonsuz kere Allah razı olsun. Bu dava kutlu bir dava, AK Parti'ye gönlümüzü ve aşkımızı verdik. Böyle bir liderin arkasında da gururla koşmaya devam edeceğiz. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz, sağ olun var olun. Biz 14 ve 28 Mayıs'ta büyük bir fedakarlıkla çok güzel bir çalışma yönettik. Bu açıklamanın başında bir söz vermiştik. AK Parti'yi birinci parti yapacağız demiştik ve bu yönde çalışıp Antalya da birinci parti oldu, en fazla milletvekili sayısına ulaştık. Bize oy vermeyi bekleyen Antalyalı vatandaşlarımıza da 31 Mart akşamı seçimleri alacağımızın sözünü verdik. Buna hakikaten inanıyorum, Büyükşehir'i almaya ant içtik" şeklinde konuştu. - ANTALYA