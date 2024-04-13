AK Parti Banaz İlçe Başkanlığı Muhtarlarla Buluştu

Ak Parti Banaz İlçe Başkanlığı tarafından muhtarlarla buluşma etkinliği düzenlendi.

İlçede bir restoranda düzenlenen toplantıya mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıya katılan AK Parti Uşak milletvekili İsmail Güneş, yerel seçim sonuçları değerlendirdi.

Ramazan Bayramını kutlayan Güneş, yeni seçilen muhtarlara görevlerinde başarılar diledi.

Muhtarlarla 5 yıl boyunca beraber çalışacaklarını dile getiren Güneş, "Geçtiğimiz yerel seçimlerde Uşak'ta ve ilçelerimizin çoğunda başarılı olamadık. Vatandaşımızın bu kararının tepki değil uyarı olduğunu biliyoruz. Bizler de bu uyarıyı dikkate alarak daha iyi çalışarak hizmetlerimize devam edeceğiz." dedi.

Toplantıya AK Parti Banaz İlçe Başkanı Murat Erdoğan, İl Genel Meclisi Üyesi Nuri Meral ve ilçe teşkilatı katıldı.

Muhtarlar köylerdeki sıkıntılar ve yapılması gereken hizmetler hakkında milletvekili Güneş'e bilgi aktardı.