Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

AK Parti Banaz İlçe Başkanlığı Muhtarlarla Buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ak Parti Banaz İlçe Başkanlığı tarafından muhtarlarla buluşma etkinliği düzenlendi.

İlçede bir restoranda düzenlenen toplantıya mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıya katılan AK Parti Uşak milletvekili İsmail Güneş, yerel seçim sonuçları değerlendirdi.

Ramazan Bayramını kutlayan Güneş, yeni seçilen muhtarlara görevlerinde başarılar diledi.

Muhtarlarla 5 yıl boyunca beraber çalışacaklarını dile getiren Güneş, "Geçtiğimiz yerel seçimlerde Uşak'ta ve ilçelerimizin çoğunda başarılı olamadık. Vatandaşımızın bu kararının tepki değil uyarı olduğunu biliyoruz. Bizler de bu uyarıyı dikkate alarak daha iyi çalışarak hizmetlerimize devam edeceğiz." dedi.

Toplantıya AK Parti Banaz İlçe Başkanı Murat Erdoğan, İl Genel Meclisi Üyesi Nuri Meral ve ilçe teşkilatı katıldı.

Muhtarlar köylerdeki sıkıntılar ve yapılması gereken hizmetler hakkında milletvekili Güneş'e bilgi aktardı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Politika

AK Parti Banaz Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title