AK Parti Bakırköy Belediye Başkan adayı Ali Talip Özdemir oldu

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösteren Ak Parti'de Bakırköy Belediye Başkan Adayı ise Ali Talip Özdemir oldu.

ALİ TALİP ÖZDEMİR KİMDİR?

1953 yılında Konya'nın Ereğli ilçesinde doğan Ali Talip Özdemir, ilk ve orta öğrenimini Konya'da tamamladı. 1973 yılında Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi'nde üniversite öğrenimine başlayan Özdemir, 1977 yılında Makine Mühendisi olarak mezun oldu ve daha sonra yüksek öğrenimini tamamlayarak 1987 yılında Makine Yüksek Mühendisi unvanını aldı.

Yüksek lisans öğrenimi sırasında siyasete olan ilgisi artan Ali Talip Özdemir, 1984 yılında yapılan yerel seçimlerde Konya-Ereğli'den Belediye Başkanı seçildi. İki dönem boyunca Ereğli Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Özdemir, 1987 genel seçimleri için bu görevinden ayrılarak Konya Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Milletvekili olduktan sonra ANAP Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi ve TBMM'de kurulan Çevre Araştırma Komitesi Başkanlığı'na getirildi.

1991 yılında Mesut Yılmaz'ın Başbakanlığında kurulan kabinede Çevreden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Ali Talip Özdemir, Çevre Bakanlığı'nın kurulmasıyla birlikte ilk Çevre Bakanı oldu. 1992 yılındaki ara yerel seçimlerde İstanbul - Bakırköy Belediye Başkanlığı'na aday olan ve seçilen Özdemir, iki dönem boyunca bu görevini başarıyla sürdürdü.

Bakırköy Belediye Başkanlığı sürecinde Marmara ve Boğazlar Belediyeleri Birliği Başkanlığı'nı yürüten Ali Talip Özdemir, Avrupa Belediyeler Birliği'nde de 1995 erken genel seçimlerinde İstanbul'dan milletvekili olarak seçildi. ANAP ve DYP koalisyonundan oluşan 53. Hükümette Basın ve Enformasyondan sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

Politik kariyerine devam eden Ali Talip Özdemir, 11 Ocak 2003 tarihinde yapılan Anavatan Partisi 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlık görevine seçildi. Özdemir, uzun yıllar sonra siyasete geri döndü. Özdemir, 2024 Mahalli İdari Seçimlerinde Ak Parti tarafından Bakırköy İlçe Belediye Başkan Adayı gösterilmiştir. Eğer seçilirse 3.defa Bakırköy Belediye Başkanı olacak.