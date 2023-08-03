AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ve İYİ Parti Meclis Üyeleri Arasında Gerginlik

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ve İYİ Parti meclis üyeleri arasında belediye meclis toplantısında başlayan ve makam odasında devam eden gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ve İYİ Parti meclis üyeleri arasında belediye meclis toplantısında başlayan ve makam odasında devam eden gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çetin, AK Parti İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, parti olarak seçim çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini, kentteki 19 ilçe ve Büyükşehir Belediyesi yönetimine talip olduklarını söyledi.

Tüm bu çalışmaların yanında dün Aksu Belediyesinde çirkin bir eylemle karşı karşıya kaldıklarını belirten Çetin, "Önce belediye meclisimizde başlayan ardından makam odasında devam eden bir olay yaşadık. Mecliste belediye başkanının görevi düzeni sağlamaktır. Düzeni bozan varsa yetki gereği düzeni bozan kişiyi dışarıya çıkarır. Dün de İYİ Partili meclis üyesi vatandaşlarımızın faydasına olacak bir maddeyle ilgili ortamı germeye, vatandaşlara yerel seçime mesaj vermeye yönelik çirkin bir eylemde bulunmuştur. Belediye başkanımızın sözünü keserek, meclis ortamını bozmuş ve meclisten çıkarılmıştır." diye konuştu.

Toplantının ardından gerginliğin makam odasında devam ettiğini aktaran Çetin, Şahin ile makam odasında karşı karşıya gelen İYİ Parti İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan, il başkan yardımcıları ve meclis üyelerine tepki gösterdi.

"Kimsenin yaptığını yanına kar bırakacak değiliz"

Yapılan davranışın hiçbir partiye yakışmayacağını vurgulayan Çetin, "İYİ Partili İl Başkanı, yardımcıları ve meclis üyelerinden oluşan 30 kişilik bir grup, adeta baskına gelircesine, mafyavari bir üslupla, kabadayı bir görüntüyle 'biz buraya hesap sormaya geldik' söylemiyle ortamı germiş, racon kesmeye, kabadayılık yapmaya ve mafyalığa soyunduklarını görmüş bulunmaktayız. Bu çirkin davranış hiçbir partiye yakışmaz." ifadelerini kullandı.

Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antalya'yı yönetmeye böyle talip olunmaz. Antalya'da hizmet üretmek istiyorsanız önce vatandaşın gönlüne girin, kabadayılıkla kenti yönetmekten vazgeçin. Biz bu davranışları yakıştırmadığımızı ve kınadığımızı buradan belirtmek isteriz. Belediye Başkanımız, meclis üyelerimiz ve teşkilat mensuplarımızın yanında ve arkasındayız. Kimsenin yaptığını yanına kar bırakacak değiliz. Bununla ilgili yasal hak ve girişimlerimizi yapacağız."

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ise ilçede hizmet yarışı içerisinde olduklarını, ancak hizmetlerin engellenmeye ve geciktirilmeye çalışıldığını öne sürdü.

Şahin, oy birliği olan bir madde üzerinden meclis ortamının gerildiğini ifade ederek, "Toplantının ardından 30'a yakın adam belediyeyi basıyor. Baktığımızda, imara çıkan bir alanda iki düğün salonu, bir kültür merkezi, 13 dükkan yapacağız. Bir an önce yapmamız gereken hizmeti öteleme çabasındalar. Muhalefetin Aksu'da engelleme siyaseti her zaman birinci öncelik oldu. Bunları kale almayacağız. İşimize bakacağız. Ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz. Halkta biliyor." dedi.

Öte yandan olaya ilişkin basına yansıyan görüntülerde, Şahin'in makam odasında partililer arasında arbede yaşandığı görüldü.