AK Parti Ankara Milletvekili Sarıeroğlu: 'Milletinden güç alan bir siyasi partiyiz, her zaman sahalarda oluyoruz'

Ak Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, İstanbul'un Tuzla ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları çerçevesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Sokak sokak gezerek vatandaşlarla buluşan Sarıeroğlu, "Ak Parti olarak milletinden güç alan bir siyasi partiyiz, her zaman sahalarda oluyoruz. Sahalardan aldığımız enerjiyle yolumuza güçlü şekilde devam ediyoruz" dedi.

Ak Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları çerçevesinde Tuzla'da vatandaşlarla bir araya geldi. Sarıeroğlu'na Tuzla İlçe Başkanı Şeref Çolak ve partililer de eşlik etti. Sokak sokak gezerek vatandaşlarla buluşan Sarıeroğlu, onlarla sohbet etti. Vatandaşları dinleyen Sarıeroğlu, çocuklarla yakından ilgilendi ve çeşitli hediyeler verdi. Sarıeroğlu, Şehit Uzman Çavuş Erhan Bayraktar'ın ailesine de bir ziyaret gerçekleştirerek onların acısına ortak oldu. Sarıeroğlu, ardından Şifa Mahallesi Muhtarı Kenan Güven'i ziyareti etti. Park içindeki çardaklarda oturan Sarıeroğlu, ardından esnafı da ziyaret etti. Dükkanlara giren Milletvekili Sarıeroğlu, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

"İstanbul'un tüm ilçelerinde, tüm mahallelerinde çalışma yaptık"

Sarıeroğlu, "Tüm yaz boyunca sahalardaydık Ak Parti'nin büyük ailesi olarak. 80 ilimizi ilmek ilmek işledik, bugün de teşkilat başkanlığımızın koordinasyonunda Türkiye Yüzyılı Buluşmaları çerçevesinde yine bakanlarımız, MKYK üyelerimiz, genel başkan yardımcılarımız ve vekillerimizle birlikte İstanbul'un tüm ilçelerinde, tüm mahallelerinde çalışma yaptık. Bugün kıymetli Tuzla teşkilatımızla birlikte Tuzla'da 5 ayrı grup olarak çalışma yaptık. Şifa Mahallesi ve bölgesinde pazarlarımızı, esnaflarımızı, ev ve hasta ziyaretlerimizi gerçekleştirerek vatandaşlarımızla gönül gönüle çok güzel ve keyifli akşama kadar onları dinlediğimiz bir gün geçirdik. İnşallah hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. AK Parti olarak milletinden güç alan bir siyasi partiyiz her zaman sahalarda oluyoruz. Sahalardan aldığımız enerjiyle yolumuza güçlü şekilde devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, inşallah milletimizle birlikte gönül gönüle olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL