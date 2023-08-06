AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, Ayaş ilçesini ziyaret etti. Baykoç, Ayaş halkına ve parti teşkilatına teşekkür ederek, yeni oluşturulan Meclis ve kabinemiz ile birlikte milletimiz için çalışmaya başladıklarını belirtti.

AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, Ayaş ilçesini ziyaret etti.

AK Parti İlçe Başkanlığında Baykoç'u, Belediye Başkan Vekili Mustafa Sezen, Başkan Yardımcısı Mustafa Ülkü, AK Parti İlçe Başkanı Sakin Gökmen ile partililer karşıladı.

Seçimde verdikleri destek için Ayaş halkına ve parti teşkilatına teşekkür eden Baykoç, "Yeni oluşturulan Meclisimiz ve yeni kabinemiz ile birlikte milletimiz için çalışmaya var gücümüzle başladık. İnşallah dünya liderimiz Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın Sayın Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, aziz milletimizin gönül desteğini almaya devam ederek, hizmet vermeye devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki yerel seçim çalışmalarımıza da başlayarak hep birlikte yeni bir zafere imza atacağız." dedi.

Baykoç, ilçede beraberindekilerle vatandaşları da ziyaret etti.