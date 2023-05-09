AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: 'Ankara'da doğal gaz ulaşmayan köy kalmayacak'

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki yapımına devam edilen doğal gaz hatlarını inceleyen AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Ankara'da doğal gaz ulaşmayan köy kalmayacak" dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yapımına devam edilen doğal gaz hatlarını inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gölbaşı'nda birçok köyün doğal gaza kavuştuğunu söyleyen Özcan, "Türkiye yıllardır terörle ve çeşitli badirelerle uğraştı. Şu anda terörden temizlenen yerlerde elhamdülillah petrol bulundu. Bilindiği gibi Karadeniz'de yapılan çalışmalar doğrultusunda doğal gazımızı da bulduk. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'aradığın zaman bulamazsın ancak bulanlar arayanlardır.' Rabbim yüzümüzü kara çıkarmadı ve sonunda kendi doğal gazımızı, kendi petrolümüzü bulduk. Yıllar boyu bu ülkeyi çeşitli suretlerle, çeşitli olaylar karıştırmak istediler. Milletimizi birbirine düşürmeye çalıştılar. Biz bunları aşa aşa, insanları birleştire birleştire çok şükür bu günlere geldik. Anadolu kardeşliğini, Anadolu irfanını herkese gösterdik. Şu anda bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımızın verdiği müjde sonrası vatandaşlarımız doğal gazlarını ücretsiz olarak 1 yıl boyunca kullanabilecekler. Çok şükür şu anda Gölbaşı'nda birçok köyümüz de doğalgazına kavuştu. Ben sizin bir evladınızım. Bana hakkınızı helal edin. Sizleri aksattıysak kusurumuza bakmayın. Gücümüz yettiğince sizlerin yanındayız. Köylerimizin beldelerimizin kalkınması için her şeyi yapıyoruz. 25 ilçemiz ve bin 423 mahallemize hizmet etmeye çalışıyoruz. Gönül ister ki herkes ile kucaklaşalım, herkes ile sohbet edelim ama sizlere karşı sorumluluğumuz var. Doğalgazı olmayan hane kalmasın diye büyük çaba veriyoruz. Ankara'da Nallıhan'dan Evren'e kadar her yerde doğal gazımız var. İnşallah Ankara'da doğalgazımızın ulaşmadığı tek bir ev kalmayacak" şeklinde konuştu.

"Ankaralılardan yetki aldı Ankara'yı terk etti"

Seçimlerin Türkiye için çok kritik olduğunu belirten Özcan, "Ankara'yı bu konuma getirmek için çok mücadele ettik. Bunların hepsi bizim görevimiz. Gölbaşı üzerinden yıllarca siyaset yaptılar. 'Gölbaşı'nın yıllarca iki yakası bir araya gelmedi' dediler. Çok şükür o iki yakayı biz bir araya getirdik. Morgan Gölü, Haliç gibi olmuştu. Elhamdülillah temizledik. Ben sizlerin bir hemşerisiyim. Bu hemşerilik hukukuna binaen hizmetin en güzeline layık olduğunuzu düşünüyorum. Önümüzdeki seçim Türkiye için çok kritik. İnşallah bu seçimlerde de diğer seçimlerde olduğu gibi Cumhurbaşkanımızı büyük bir farkla tekrar Cumhurbaşkanı yapacağız, AK Parti'mizi de ezici çoğunlukla Meclise sokacağız. Geçmişte olduğu gibi tekrar yedi düvel bir olmuş ülkemizi işgal etmek için bekliyor. Ankaralılar olarak çağımızın bu haçlı ordusunu hep beraber bertaraf edeceğiz. Kendilerine 6'lı, 7'lı masa diyen muhalefetin de aslında bir maşa olduğunu biliyoruz. Hemşerimiz dediğimiz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankaralılardan yetki aldı ama Ankara'yı kaderine terk etti. Milliyetçiyim, dedi HDP bayrakları altında Demirtaş'a özlük için miting miting gezmeye başladı. Onu da sizin vicdanınıza bırakıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA