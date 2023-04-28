AK Parti Ankara İl Başkanı: 'Büyük Ankara Mitingimiz İçin Tüm Hazırlıklarımızı Yaptık'

Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek 'Büyük Ankara Mitingimiz için tüm hazırlıklarımızı yaptık" dedi.

? Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti'nin 30 Nisan Pazar günü Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek 'Büyük Ankara Mitingi' ile ilgili açıklama yaptı. Özcan, mitinge katılımın büyük olacağını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek olan 'Büyük Ankara Mitingimiz için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Hala da o güne kadar çalışmamıza devam ediyoruz. Hemşehrilerimizle o heyecanı, coşkuyu yaşamak için büyük bir özlem ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Ankara mitingleri daime ses getirmiş, görülmemiş sevgi seline sahne olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın gönlünde de başkentimizin müstesna bir yeri vardır. Kendisi de zaman zaman bunu dile getirir. Ankaralının iradesini, sevgisini, gücünü gösterecek bu mitingin de yine hafızalarda derin bir iz bırakacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Özcan, miting alanında incelemelerde bulunarak basın mensuplarıyla sohbet etti.