AK Parti Ağrı Heyeti 28 Şubat Darbesi'ni Kınadı

Ak Parti Ağrı Heyeti, 28 Şubat Darbesi'nin 28. yıl dönümünde darbe ve darbecilik zihniyetini kınamak amacıyla bir açıklama yaptı.

Ak Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen açıklamaya, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İl Başkanı İlhami Yıldız başkanlığında bir araya gelen yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantısı öncesinde 28 Şubat'ın ülke tarihindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek darbecileri kınadılar.

İl Başkanı İlhami Yıldız yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün 28 Şubat Darbesinin 28. yıl dönümünde darbe ve darbecilik zihniyetini bir kez daha

kınamak için bir araya geldik.

Burada şunun altını kalın çizgilerle bir kez daha çiziyoruz ki 28 Şubat başına ne sıfat getirilirse

getirilsin, amasız fakatsız, düpedüz bir darbedir. Millet iradesine silah çekilmiştir. Seçilmiş

hükümet süreç içinde silahların gölgesi altında görevinden el çektirilmiştir. Sözde irtica

bahanesiyle bu ülkenin öz evlatlarına sırf dini inançlarından dolayı karalama, aşağılama, işten

çıkarma, fişleme ve engelleme gibi yöntemlerle topyekün bir karanlık kampanya başlatılmıştır.

Çok geniş toplum kesimleri katsayı adaletsizliği ve başörtüsü zulmü gibi hukuk dışı

uygulamalarla kamusal alandan adeta silinmeye çalışılmıştır. Gençlerin hayatları karartılmıştır.

İnsanların gelecekleri ellerinden alınmıştır. Darbeci zihniyet bu ülkenin vatandaşlarına yönelik

gözü dönmüş bir nefretle hem toplumu hem de siyaseti dizayn etmeye çalışmıştır.

Ancak aziz milletimize 1000 yıl sürecek projeler dayatanlar en net cevabı yine milletin

kendisinden sandıkta aldılar.

2002 yılında iktidara gelen AK Parti, geçen yıllar içinde sadece bu ülkede altyapı atılımı

yapmakla kalmamış; medyadan bürokrasiye sermayeden siyasete darbe ve vesayet odaklarını

teker teker bozguna uğratmıştır. Bunların artıklarıyla da her koşulda mücadele devam

etmektedir. Bugün gurur duyduğumuz, başta savunma sanayimiz gibi alanlardaki başarılar

vesayet odaklarının çökertilmesinden sonra elde edilmiştir. Bu büyük dönüşümün en büyük

mimarı olan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan

liderliğinde bu millet hukuk ve sandık yoluyla içerideki ve dışarıdaki tüm darbe yandaşı

güruhların planlarını boşa çıkarmıştır. 15 Temmuz direnişi bunun en büyük nişanesidir.

Yine son zamanlarda bazı çevrelerin vesayet günlerini çağrıştıran açıklamaları da bizlere 28

Şubat dönemine özlem duyanların olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Dünyaya gıpta ettirecek

bir demokratik seçim sonucu iş başına gelmiş Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve

Cumhurbaşkanımızın sandıkta bükemedikleri bileğini demokrasi dışı hukuk dışı yollarla bükme

arayışında olanların tarihten ders alması gerekmektedir." - AĞRI