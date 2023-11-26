AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış Temayül Yoklaması Hakkında Açıklama Yaptı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, belediye başkanlığı aday adayları için yapılan temayül yoklamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Alkayış, temayül yoklamasının yerel seçimlerde aday belirleme sürecinin önemli bir adımı olduğunu belirtti.

Ak Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, temayül yoklamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ak Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, belediye başkanlığı aday adayları için AK Parti Adıyaman teşkilat mensupları arasında yapılan temayül yoklamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bugün bütün Türkiye'de AK Parti temayül yoklamalarının yapıldığını dile getirerek açıklamalarda bulunan Milletvekili Mustafa Alkayış, "Ülkemiz 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidecektir. Bizler AK Parti olarak yerel seçimlerde her zaman olduğu gibi çok iddialıyız. Halkımızın teveccüh ettiği, milletimizin belediye başkanı olarak görmek istediği arkadaşlarımızın belirlenebilmesi için yapılacak çalışmaların başında temayül yoklaması gelmektedir. Bizler bugün genel merkezimiz adına Kayseri'de görevliyiz. Burada aday adaylarımızla ilgili bir çalışma yapılıyor. Delegelerimizin oyları tabii ki daha sonra genel merkezimiz tarafından değerlendirilecektir. Bunun yanı sıra kamuoyu anketleri yapılacak ve yine genel merkezimizin çeşitli çalışmaları neticesinde belirleyeceğimiz adaylarımızı büyük bir coşku ve heyecanla milletimizin takdirine sunacağız. Şu anda burada tam bir demokrasi şöleninin yaşanmakta olduğunu görmekteyiz. Parti üyelerimiz, parti delegelerimiz gönüllerinden geçen kanaatlerini belirtiyorlar. Genel Merkezimiz bu kanaatlere göre kararını verecektir. 31 Mart'ta ipi göğüsleyecek olan yine AK Parti olacaktır. Bu çalışmaların ülkemize ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN