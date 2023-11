Ak Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman'ın il oluşunun 69.yıl dönümünü kutladı.

Adıyaman'ın il oluşunun 69.yıl dönümünü kutlayan Milletvekili Mustafa Alkayış, ortak payda olan ve aynı zamanda huzurun, barışın başkenti olarak bilinen Adıyaman'ın en kısa sürede yeniden kalkınması için herkese birtakım görevler düştüğünü belirtti.

Milletvekili Alkayış, "Adına onlarca türkü yakılan, uğruna sayısız şiirler yazılan, sevdası kalplere sığmayan güzel memleketim Adıyaman, 1 Aralık 1954 tarihinde il olmuştur. İl oluşunun 69. yıldönümünde, yani bu sene, diğer yıllardan farklı olarak depremin yol açtığı yaraları sarmakla uğraşan Adıyamanlı kardeşlerimle birlikte bu zor günleri de atlatacağız ve Adıyaman'ı daha bayındır ve daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz. Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti Hükumetimizin Adıyaman'a yönelik başlattıkları projeler ve ortaya koydukları yatırımlar kısa zamanda meyvelerini verecektir. İster öğrenci, ister esnaf, ister üretici, ister siyasetçi, ne olursak olalım. Adıyamanlı vatandaşlar olarak her birimiz bu memleketin hem sahibi hem de hizmetkarıyız. Ondan beklentilerimiz olduğu kadar, ona karşı sorumluluklarımız da bulunmaktadır. Her birimiz, bu şehrin birer kültür elçisiyiz. Hoşgörüsü, misafirperverliği, devletine ve milletine bağlılığı ile ülkemizin her yerinde örnek olarak gösterilen Adıyamanlı hemşehrilerimi en derin saygı ve en kalbi duygularımla selamlıyorum. Aziz hemşehrilerim, Adıyaman'ımızın il oluşunun 69. yıldönümü hepimiz için hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN