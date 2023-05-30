AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış 2. Tur seçim sonuçlarını değerlendirdi

Ak Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Milletvekili Alkayış, Türkiye geneli ve Adıyaman'da başarılı sonuçlar aldığını belirleterek açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs'ta tamamlanmış olmasının Adıyaman'a ve Türkiye'ye hayırlar getirmesini temenni ettiklerini söyleyen Milletvekili Mustafa Alkayış, "14 Mayıs'ta Adıyaman'ımız da Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti bize ciddi bir teveccüh olmuştu.

Cumhurbaşkanımıza yüzde 66.2 gibi çok yüksek bir oy çıkmıştır. 28 Mayıs'ta da bu teveccühün artarak devam ettiğini, yüzde 69 gibi çok yüksek bir oy oranı ile Adıyaman'ımız Cumhurbaşkanımıza olan desteğini sürdürüyor. Tabi sonuçları itibariyle Cumhurbaşkanımızın ve Cumhur ittifakımızın belirlediği şekilde bitmiş olması üzerimizdeki sorumluluğu daha da arttırmış durumdadır.

Başta deprem ve depremin etkileri olmak üzere çözülmesi gereken, takip edilmesi gereken, memleketimizde çözülmesi gereken sorunlar var. İnşallah kısa sürede hükumetin kurulmasıyla bu işleri çok yüksek bir seviyede takip edeceğiz. Adıyaman'ımızın özellikle kalıcı konutları başta olmak üzere sulama projeleri, ulaştırma, eğitim ve turizm gibi alanlardaki tüm sorunların takipçisi olacağız. Çözümü noktasında vekil arkadaşlarımızla el ele vererek Adıyaman'ımızı hak ettiği yere getirmek için yoğun bir gayret içerisinde olacağız. Yeni sürecin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tabii seçim sonuçları şunu gösterdi ki, milletin içerisinden gelmeyen, millet tarafından beslenmeyen, siyasetin desteklenmesi, onay görmesi mümkün değil. O yüzden yararlı olan, milli olan düşünceye halkımızı destek olmuştur. Özellikle bu seçim sürecinde çok yanlış beyanlarda bulunan, yıpratıcı beyanlarda bulunan siyasetçilerin dikkat etmesi gereken bir konu diye düşünüyorum. Seçim sonuçlarını hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

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