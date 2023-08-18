AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Kozan'da depremzedelerle buluştu

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Kozan'da 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından zarar gören ev ve ahırları ziyaret ederek, vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Ziyaretlerine Belediye Başkanı Kazım Özgan ve AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Bilgili de eşlik etti.