AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Kozan'da depremzedelerle buluştu
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AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Kozan'da 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından zarar gören ev ve ahırları ziyaret ederek, vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Ziyaretlerine Belediye Başkanı Kazım Özgan ve AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Bilgili de eşlik etti.
Ak Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, 25 Temmuz'da 5,5 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Kozan'da vatandaşlarla bir araya geldi.
Zenbilci, bazı ev ve ahırların zarar gördüğü Minnetli Mahallesi'nde vatandaşları ziyaret ederek, sıkıntılarını dinledi.
Ziyaretlerinde Zenbilci'ye Belediye Başkanı Kazım Özgan ile AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Bilgili eşlik etti.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Politika