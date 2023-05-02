AK Parti 2'nci Bölge Milletvekili Adayı Paker: "Cumhurbaşkanımıza müthiş bir destek ve teveccüh var" Sultangazili vatandaşlar ve esnaf ile bir araya gelen AK Parti İstanbul 2'nci Bölge Milletvekili Adayı Büşra Paker, "Cumhurbaşkanımıza müthiş bir destek ve teveccüh var.

Ak Parti 2'nci Bölge Milletvekili Adayı Paker: "Cumhurbaşkanımıza müthiş bir destek ve teveccüh var"

İSTANBUL - Sultangazili vatandaşlar ve esnaf ile bir araya gelen AK Parti İstanbul 2'nci Bölge Milletvekili Adayı Büşra Paker, "Cumhurbaşkanımıza müthiş bir destek ve teveccüh var. Burada insanların sevgileri camlardan taşıyor. Cumhurbaşkanımızın resimleri evleri süslüyor. Bugün çalışmalarımız sürdürürken vatandaşın desteğini yanımızda hissediyoruz" dedi.

AK Parti 2'nci Bölge Milletvekili Adayı Büşra Paker Sultangazi'de seçim çalışmaları çerçevesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelen Paker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyleyerek "Bir oy Recep Tayyip Erdoğan'a, bir oy AK Parti'ye" dedi. Diğer taraftan ise 7 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek olan "Yüzyılın Mitingi" ne bütün Sultangazili vatandaşları davet etti.

"Burada insanların sevgileri camlardan taşıyor"

Saha çalışmaları çerçevesinde soruları yanıtlayan AK Parti 2'nci Bölge Milletvekili adayı Büşra Paker, "Bizler 20 günü aşkın süredir sahalarda vatandaşlarımızla bir aradayız. Zaten AK Parti teşkilatları olarak bir seçim biter bir seçim başlar düşüncesiyle çalışıyoruz. Bugün de Sultangazi'de esnaf ziyaretimizi yapıyoruz. Esnafımızla hem selamlaşıyoruz hem de Cumhurbaşkanımızın selamını ileterek 7 Mayıs'taki büyük mitinge davet ediyoruz. Sandık desteği bu ilçemizde çok yüksek. Cumhurbaşkanımıza müthiş bir destek ve teveccüh var. Burada insanların sevgileri camlardan taşıyor. Cumhurbaşkanımızın resimleri evleri süslüyor. Bugün çalışmalarımız sürdürürken vatandaşın desteğini yanımızda hissediyoruz. İnşallah 14 Mayıs akşamı büyük bir zaferle bu seçimi kutlayacağız. Gelecek doğru adamla gelecek" dedi.

"İnşallah reis kazanır"

Mahalle esnafı Behlül Astarlar AK Parti'nin çalışmalarından memnun olduğunu dile getirerek, "Bu saha çalışmaları vatandaşlara buluşma anlamında güzel oluyor. Vatandaşın gönlünü almak gibi oluyor. AK Parti hükümetinin çalışmaları gerçekten çok güzel. Allah bu yoldan devamını erdirsin. İnşallah reis kazanır. İnşallah daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.