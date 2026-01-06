AK Parti 11,5 milyon üyesiyle bire bir temas kuracak

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin 11 milyon 543 bini aşkın üyesinin tamamını evinde ya da iş yerinde ziyaret edeceklerini bildirdi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Büyükgümüş, Ak Parti'nin üye sayısının 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaşmasını değerlendirdi.

Büyükgümüş, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nin ardından başlayan ve yaz aylarında devam eden çalışmalarda büyük bir emek sarf edildiğini belirterek, teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Teşkilat mensuplarının seferberlik halinde çalışma yürüttüklerini söyleyen Büyükgümüş, "Bunun en önemli meyvelerinden biri de üye sayılarında geldiğimiz nokta. Bunu sadece bir rakamsal başarı olarak görmüyoruz. Bizim açımızdan her ulaştığımız gönül aslında bir yeni dünyaya fikirlerimizi anlatmak ve ulaştığımız gönlün rengi, düşüncesi, duygusuyla AK Parti'nin ifade ettiği anlamı zenginleştirip büyütmek." diye konuştu.

Üyelik çalışmalarını siyasal tesiri çok yüksek bir faaliyet olarak gördüklerini ifade eden Büyükgümüş, bir üyelik kampanyası süreci yürüttüklerini ve gelinen noktada 11 milyon 543 binin üzerinde bir üye sayısına ulaştıklarını söyledi.

AK Parti'nin, Türkiye'nin en büyük siyasi hareketi, dünyada da böyle geniş bir üye tabanıyla siyaset yapan nadir örneklerden biri olduğunu vurgulayan Büyükgümüş, "Ben üye olarak bu partiye adım atmış, bugün de Teşkilat Başkanlığı görevini yürüten bir arkadaşınızım. Dolayısıyla AK Parti'mizin en büyük gücü, tabandan aldığı bu enerjiyi, duyguyu, fikri siyaset sahnesine taşıması. Yaptığımız bütün reformlarda, gerçekleştirdiğimiz devrim niteliğindeki tüm başarılarda bu güçlü tabanın çok önemli bir payı olduğu kanaatindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Tüm üyelerimizi parti çalışmalarımıza, sandık bazlı yürüteceğimiz faaliyetlere davet edeceğiz"

Seçimlere hazırlık bakımından da üyelik çalışmasının önemli olduğuna işaret eden Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"Sadece 'İmza attım, üye oldum.' değil. Üyelerimizi ziyaret ettiğimiz bir programı başlatıyoruz. 11 milyon 543 bin üyemizin tamamını evinde ya da iş yerinde ziyaret edeceğiz. Onlarla Türkiye'nin geleceğini, yürttüğümüz faaliyetleri, ekonomi programımızı, Terörsüz Türkiye'ye dair atacağımız adımları, Türkiye'nin geleceğinde hukuktan eğitime, altyapıdan sağlık hizmetlerine kadar hangi alanlarda ne gibi faaliyetler ortaya koyacağımızı konuşacağız ve milletimizin buradaki hissiyatının ne olduğunu en geniş manada üye tabanımızdan dinleyeceğiz. Tüm üyelerimizi de hem parti çalışmalarımıza hem sandık bazlı yürüteceğimiz faaliyetlere davet edeceğiz. Mahallelerden, sandık yönetimlerinden başlayarak genel merkeze kadar yoğun faaliyetlerle çalışmalarımızı yürüteceğiz."

Bu çalışmayla alakalı planlamaları tamamladıklarını açıklayan Büyükgümüş, "Biz teşkilat çalışmalarında bir hiyerarşi olduğuna inanmayız. Hepimizin davamızı zafere ulaştırmak, Türkiye Yüzyılı hedeflerini başarmak için çeşitli rolleri, fonksiyonları var. Liderimizin ortaya koyduğu kararlılık ve vizyon çerçevesinde bu faaliyetleri yürütüyoruz. Bir arkadaşımız, genel başkan yardımcısı, bakan olarak bu prespektife destek olmaya çalışıyor, bir başka arkadaşımız da köy temsilcisi, mahalle yönetim kurulu üyesi olarak bu çalışmaları yürütüyor. Dolayısıyla yaptığımız tüm teşkilat çalışmalarında bir ve beraber olacağız. Özellikle bu kış ayını da hem bakanlarımızın hem genel merkez yetkililerimizin teşkilatlarımızla bu faaliyetlerde bir araya geldiği bir formatta planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı'mızla beraber değerlendirme toplantılarımız olacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, kış aylarında yürütülecek çalışmalarda üye ziyaretlerine, danışma meclislerinde teşkilatlarla istişarelere, gençlerle, kadınlarla yürütülecek siyasi çalışmalara bakanların ve genel başkan yardımcılarının sahada katkı sunacağını bildirdi.

Büyükgümüş, şu bilgileri paylaştı:

"Tüm üyelerimizi ziyaret edeceğiz ve onlardan Türkiye'nin geleceğine dair fikirlerini dinleyeceğiz. Bunların bir kısmını kış çalışmaları kapsamında genel başkan yardımcılarımız, bakanlarımızın katıldığı programlar şeklinde organize edeceğiz. Ardından ramazan ayı geliyor. Tüm teşkilatlarımız, ramazan programlarında iftardan sahura kadar geniş bir planda, mukabelelerden akşam, sahur programlarına kadar çok değişik düzlemlerde milletimizle beraber olacak. Yaz aylarına kadar da bu faaliyetlerimiz devam edecek. Tüm bunlardan elde ettiğimiz çıkarımları, hem 'Hangi bakanlığımız hangi istikamette faaliyetlerini yürütse daha etkili bir siyasal sonuç ortaya koyarız?' bu açıdan hem de bazılarında tüm milletimizi ilgilendiren verilecek kararlarda Sayın Cumhurbaşkanı'mızla beraber bunların tamamını masaya yatırdığımız değerlendirme toplantılarımız olacak."

Büyükgümüş, üye sayısına ilişkin rakamların, AK Parti'nin öncü rolünü tahkim etmesi bakımından önemli olduğunu ifade ederek, "Ortaya koyduğumuz ivme, özellikle önümüzdeki seçimler için de ciddi manada umut verici nitelikte." dedi.

"AK Parti'mizin en önemli özelliği, liderinin teşkilatçı bir lider olmasıdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üye sayısındaki artışa ilişkin değerlendirmesini de anlatan Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızla cuma namazında İstanbul'da beraberdik. Onun çıkışında bir çay sohbeti imkanımız oldu. Orada Yargıtay'ın açıkladığı rakamları, üyelikte geldiğimiz noktayı, ziyaret programımızı, üyelerimizle yürüteceğimiz önümüzdeki döneme dair çalışmalarımızı aktardık. Kendilerinin de teşkilatlarımıza takdirleri oldu. Bazı çalışmalarımız hakkında özel yönlendirmeleri, talimatları oldu. Bunları da aldık, son şeklini vermiş olduk. Sosyal medyadan teşkilatımıza takdirlerini ifade etmesi de hepimiz açısından heyecan verici, dinamizmimizi artıran bir özellik taşıdı. Bizim için de güzel bir sürpriz oldu. AK Parti'mizin en önemli özelliği, liderinin teşkilatçı bir lider olmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, ilçe gençlik kolları başkanlığından gelip Cumhurbaşkanlığı makamına yükselmiş, Türkiye'nin siyasi tarihi bakımından da müstesna bir kişiliktir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin çalışmalarının her birinin detaylarıyla yakından ilgilenen bir lider olduğunu kaydeden Büyükgümüş, "Dolayısıyla çok şanslıyız. Bu şansın gereğini de sahada daha çok emek vererek inşallah yerine getirme azmindeyiz." ifadesini kullandı.

"CHP, ciddi bir siyasetsizlik kriziyle karşı kaşıya"

ABD'nin, Venezuela'ya müdahalesine ilişkin de değerlendirmede bulunan Büyükgümüş, Venezuela'da yaşanan olayın bağlamı, amacı, araçları, kullanılan yöntemi ne olursa olsun açık bir uluslararası hukuk ihlali olduğunu dile getirdi.

Bu konuda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ortaya koyduğu yaklaşımın "siyasi bilinçten yoksun" olduğunu ifade eden Büyükgümüş, "CHP, Suriye'deki zalim Esad rejimi düşmeden önce bile 'Esad'la masaya oturun' gibi akılalmaz politik öneriler geliştirmişti. Azerbaycan'da kendi vatanları, özgürlük mücadelesi için orada şehit olan, mücadele eden kardeşlerimizi terör örgütleriyle yan yana andıkları açıklamalar yapmışlardı. Bu tarz fahiş hataları sürekli tekrarladıkları durumda artık gerçekten kendilerini destekleyen insanlarla bile duygudaşlıklarının ciddi manada yıprandığını gözlemliyoruz. Zaten bu açıklanan üyelik rakamlarında da bununla alakalı netice görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin ciddi bir siyasetsizlik kriziyle karşı kaşıya kaldığını söyleyen Büyükgümüş, bunun ülke demokrasisi bakımından çok büyük bir eksiklik olduğunu dile getirdi.

Siyasi partilerin birbirinin düşmanı olmadığının altını çizen Büyükgümüş, AK Parti'nin milletin geleceği için çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Partisinin her bir teşkilat mensubunun milletin huzuruna çıkarak "Bu yolda bizimle beraber olur musunuz?" dediğini aktaran Büyükgümüş, "Bir kere olmazsa bir daha ziyaret ediliyor. Her gönle girmeye çalışan bir anlayışımız var. Bunun sonuçlarını da Rabb'im bize gösteriyor, 11 milyon 543 bin üyeden bahsediyoruz. Baktığımızda birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan fazla." diye konuştu.