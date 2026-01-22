Bakan Göktaş: Sosyal medya düzenlemesi, suç şebekeleriyle mücadelenin önemli bir ayağı

'OKUL VE SOKAK ÇALIŞMALARIMIZLA 121 BİN ÇOCUĞUMUZA MESLEKİ MÜDAHALEDE BULUNDUK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Alagöz, milletvekillerini bilgilendirdi. Bakanlığın yürüttüğü koruyucu ve destekleyici tedbirler hakkında bilgiler veren Alagöz, "Çocuklar Güvende ekipleri aracılığıyla dezavantajlı bölgelerde sokakta çalıştırılan, dilendirilen çocuklarla ilgili tespitlerimizin olması halinde bunlarla ilgili de müdahalelerde bulunuyoruz. Okul ve sokak çalışmalarımızla bugüne kadar 121 bin 395 çocuğumuza mesleki müdahalede bulunduk. Ayrıca, yine Çocuklar Güvende ekiplerimiz koruma kararı kaldırılarak ailelerine teslim edilen, suça sürüklenen, ihmal edilen, sokakta çalıştırılan veya diğer nedenlerle risk altında olan çocukları aile yanında doğrudan, düzenli olarak izleyebilmekteler. Bu kapsamda da şimdiye kadar 211 bin 353 izleme ve değerlendirme çalışması yapmış bulunuyoruz. Ebeveyn kaybı yaşamış çocuklarla ilgili olarak da yine il müdürlüklerimiz bünyesinde öksüz ve yetim hizmet birimleri oluşturmuş durumdayız. 2021 yılından bu yana bu kapsamda 114 bin 424 adet mesleki çalışma yapmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

'İNTERNETE ERİŞİMİ OLAN HER 10 ÇOCUKTAN 6'SI TANIMADIĞI KİŞİLERLE İLETİŞİM KURUYOR'

Dijital dünyada çocukların korunması için yapılan çalışmalardan bahseden Alagöz, "Çocuklarımız mevcut durumda, dijital teknolojilere çok ciddi ölçüde maruz kalıyorlar. Bunlar da tabii beraberinde bazı riskleri getiriyor. Araştırmalar, internete erişimi olan her 10 çocuktan 6'sının her gün tanımadığı kişilerle iletişim kurduğunu gösteriyor. Akran zannettikleri, tanımadıkları bu kişilerle çocuklar iletişim kuruyorlar, bu kişiler yetişkin olabiliyor ve farklı amaçlar taşıyabiliyor. Dolayısıyla farkında olmadan aslında çocuklarımız ciddi bir risk altında olabiliyorlar. Öte yandan, çocukların paylaştıkları kişisel fotoğraflar, bilgiler ve videolar toplanıp işlenebiliyor. Çocukların kurdukları bu iletişimlerle beraber yaşlarına uygun olmayan içeriklere maruz kalma ve diğer potansiyel istismar risklerini de arttırıyor. Bu kötü niyetli kişilere maruz kalan çocuklarımız zaman zaman suça da sürüklenebiliyorlar. Bu kapsamda biz Bakanlık olarak, önemli bir çalışmanın öncülüğünü yürütüyoruz. Yaptığımız kapsamlı çalışmalar neticesinde ülke örneklerinden hareketle sosyal medya alanında ve oyun alanında bir taslak düzenleme hazırlamış bulunuyoruz" diye konuştu. Alagöz, ayrıca çocukların dijital dünyada güvenli hissetmeleri için eylem planı hazırladıklarını belirtti ve ileriki dönemde farkındalık, bilinçlendirme, koruyucu ve önleyici çalışmalar yapacaklarını söyledi. Alagöz, 182 bin 997 çocuğa hizmet verdiklerini, 9 bin 700 çocuğa ise ailelerin yanında destek verdiklerini de dile getirdi.

'ÇOCUĞUN SUÇA SÜRÜKLENMESİ RİSK HARİTAMIZI 81 İLE GENELLEYECEĞİZ'

Çocuklar Güvende Sistemi'ni anlatan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Danışmanı Doç. Dr. Yasemin Abayhan, "Çocuğun suça sürüklenmesi ve sosyoekonomik yoksunluk olarak görülenler temel olarak veri entegrasyonları tamamlanmış olanları ve pilotları tamamlanmış olan sosyal risk haritalarımız. Bu 3 sosyal risk haritamızın da pilotlarını Ankara Sincan, Ankara Gölbaşı, Şanlıurfa Karaköprü ve Tunceli'de gerçekleştirdik. Dolayısıyla bu bağlamda pilot sonuçlarımıza bağlı olarak ve Sayın Bakanımızın talimatıyla da çocuğun suça sürüklenmesi risk haritamızı 81 ile genellemek, hatta çocuğun suça sürüklenmesiyle ilgili İstanbul'da ayrı bir pilotu başlatmak üzereyiz. Çocuğun suça sürüklenmesi risk haritamızda, sosyal risk haritamızda 23 ayrı sosyal göstergemiz var. 23 ayrı sosyal göstergemizi ekranda görüyorsunuz. Bir örnek vermek gerekirse okul başarısızlığı literatür içerisinde bir çocuğun bir zaman sonra suça sürüklenme ihtimalini gösteren indikatörlerden bir tanesidir. Biz hem canlı, hem de dinamik şekilde okulu başarısızlığına ilişkin verilerimizi Milli Eğitim Bakanlığımızdan onlarla yaptığımız protokol kapsamında alıyoruz ya da bir bölgenin suç oranı çocuğun rol modeli alması açısından da bazı zamanlarda suça sürüklenme ihtimalini göstermektedir" dedi.