Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde fotoğraflara oy verdi. Bakan Göktaş, AA'nın foto muhabirlerinin eserlerini değerlendirerek Türkiye ve dünya gündemindeki önemli olayları yansıtan fotoğraflara dikkat çekti.

Göktaş, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Haber kategorisinde, Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" başlıklı fotoğrafını tercih eden Göktaş, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can cana", "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Portre" kategorisinde ise Şebnem Çoşkun'un "Sarmanla sarılan" fotoğrafını seçti.

"Günlük Hayat" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Aile keyfi" karesine oy veren Göktaş, "Gazze: Açlık" kategorisinde ise tercihini Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" başlıklı fotoğraftan yana kullandı.

Oylamaya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Göktaş, seçim yapmanın zor olduğunu belirterek, "Çünkü Anadolu Ajansı dünyanın dört bir yanındaki olayları, savaşları, iklim koşullarını, göçü ve Gazze'yi ama aynı zamanda hayatın içindeki gerçeklikleri bize farklı karelerle yansıtıyor." dedi.

Anadolu Ajansının dünyanın dört yanındaki olayları farklı perspektiften yansıttığını aktaran Göktaş, "Bütün Anadolu Ajansı ekibine teşekkür ediyorum. Yaşanan olayları bütün çıplaklığıyla dünyaya yansıtabilmek cesaret meselesi. Bu kapsamda Anadolu Ajansı'na başarılar diliyorum." diye konuştu.

Oylama 31 Ocak'ta sona erecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Politika
