Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Iğdır'da Yeni Sosyal Hizmet Projelerini Tanıttı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2025 Aile Yılında, aile odaklı sosyal hizmet modellerimizi yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Toplumun hassas kesimlerinin güçlendirildiği bir sosyal yapının inşası için tüm gayretimizle çalışacağız" dedi.

Iğdır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi ile Iğdır Gündüzlü Engelli Bakım Merkezi Temel Atma Töreni'ne katılan Bakan Göktaş, her zaman insan kaynaklı çalıştıklarını, insanı merkeze alan bir anlayışla, hareket ettiklerini belirtti. Göktaş, Iğdır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi'ni, vatandaşlara daha nitelikli ve daha etkin hizmet sunmak için modern bir yapıya kavuşturduklarını ifade ederek, "Gündüzlü Engelli Bakım Merkezimizi de özel gereksinimle bireylerin ve ailelerinin hayatını kolaylaştıracak şekilde Iğdır'a kazandıracağız. Bu anlamlı günde bizlerle birlikte olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Açılışını gerçekleştirdiğimiz ve temelini attığımız bu kıymetli hizmetlerin Iğdır'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Sosyal Hizmet Merkezini vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili bir şekilde cevap verebilmek için tasarlandığını dile getiren Bakan Göktaş, "Büyük ve güçlü Türkiye hedefleri doğrultusunda, kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla kararlılıkla ilerletiyoruz. Hayata geçirdiğimiz, her bir sosyal hizmet projesini, insana dokunan ve yaşam kalitesini yükselten bir vizyonla şekillendiriyoruz. Projelerimizi, toplumsal dayanışmayı ve birlikteliği esas alarak tasarlıyor ve uyguluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal devlet ilkesini sahaya güçlü bir şekilde yansıtıyoruz. Bugüne kadar, aile ve sosyal hizmetler alanında yaptığımız 6,7 milyar liralık yatırım ve destekle Iğdır'a katkı sağladık. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz il müdürlük binamızla elverişli, güvenli ve erişilebilir bir hizmet alanı oluşturduk. Donanımlı yapısı ve vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla bu bina, Iğdır'daki sosyal hizmet sunumunun niteliğini önemli ölçüde artıracaktır. Sosyal Hizmet Merkezi, vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili bir şekilde cevap verebilmemiz için tasarlandı. Her yaş grubuna hitap eden, kadınlardan çocuklarımıza, yaşlılarımızdan engelli kardeşlerimize kadar toplumun her kesimine hitap eden bir hizmet altyapısı kurduk" diye konuştu.

Göktaş, Gündüzlü Engelli Bakım Merkezinin özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata daha fazla katılımını sağlayacağını dile getirerek, "Onların yaşam kalitesini yükseltmeyi ve ailelerine destek olacak mekanizmaları sunmayı amaçlıyoruz. Bu merkez, şefkati ve anlayışı somutlaştıran bir sosyal dönüşüm adımıdır. Toplumsal dayanışmayı güçlendirecek bu tür yatırımları kararlılıkla sürdüreceğiz. 2025 Aile Yılında, aile odaklı sosyal hizmet modellerimizi yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Toplumun hassas kesimlerinin güçlendirildiği bir sosyal yapının inşası için tüm gayretimizle çalışacağız. Iğdır'a kazandırdığımız her eserin daha güçlü ailelere, daha dayanıklı bir topluma, daha huzurlu bir geleceğe hizmet edeceğine inanıyoruz. Biz inanıyoruz ki, bir şehirde bir tek çocuk gülerse, o şehir huzurludur. Bir tek yaşlımız huzur bulursa, o şehir yuvadır. Bir tek engellimiz kendini değerli hissederse, o şehir şefkattir" açıklamasında bulundu.

Açılışı ve temelleri atılan kurumların sevgi ve merhameti güçlendirdiğine değinen Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hep birlikte, sevginin ve merhametin şehri Iğdır'ı daha da güçlendireceğiz. Bu şehre değer katacak eserleri birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Bu duygularla sözlerime son verirken hizmetlerimizin hayata geçmesinde emeği olan herkese, Iğdır'ın güzel insanlarına ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni hizmet binalarımızın ve temelini attığımız Gündüzlü Engelli Bakım Merkezimizin tekrar Iğdır'a, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." - IĞDIR