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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Cenevre'de İkili Görüşmeler Yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Cenevre'de İkili Görüşmeler Yaptı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, BM Cenevre Ofisi'nde 'Pekin+30 Bölgesel Gözden Geçirme Toplantısı' kapsamında Avusturya ve Kuzey Makedonya bakanlarıyla aile ve kadınların güçlendirilmesi üzerine görüştü.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Avusturya Federal Kadın, Aile, Entegrasyon ve Medya Bakanı Susanne Raab ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Sosyal Politika, Demografi ve Gençlik Bakanı Fatmir Limani ile ayrı ayrı görüştü.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'yi temsilen katıldığı, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'ndeki 'Pekin+30 Bölgesel Gözden Geçirme Toplantısı' kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

İlk olarak Avusturya Federal Kadın, Aile, Entegrasyon ve Medya Bakanı Raab ile bir araya gelen Göktaş, daha sonra Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Sosyal Politika, Demografi ve Gençlik Bakanı Limani ile görüştü.

Görüşmelerde aile ve kadınların güçlendirilmesi konuları başta olmak üzere ikili iş birliklerine yönelik görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Bakan Göktaş'ın görüşmelerinde, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Burak Akçapar da yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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