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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Gaziantep'te ziyaretler gerçekleştirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Göktaş, Nurdağı ilçesindeki 'Çocuk ve Aile Merkezi'ni açtı ve Gaziantep Valiliği'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gaziantep Geliştirme Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı.