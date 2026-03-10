Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, "Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatlarıyla 81 ilimizde tüm şehit mezarlarımızda bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını kapsayan bir seferberlik başlattık." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Tarıkdaroğlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman ve AK Parti İl Başkanı Ömer İler ile görüşen Tarıkdaroğlu, daha sonra partililerle bir araya geldi.

Tarıkdaroğlu, Diyarbakır'ın Türkiye'nin göz bebeği şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın tarihin, medeniyetin ve kardeşliğin merkezi olduğunu ifade eden Tarıkdaroğlu, "Diyarbakır insanının hem bizim gönlümüzde hem başımızın üstünde her zaman yeri var. Bu huzur ve barış iklimi inşallah daha da ileri noktalara gidecek. Zaten göz bebeğimiz olan başta Diyarbakır olmak üzere bu bölgelerde inşallah bundan sonraki süreçlerde yatırımlarımız, hizmetlerimiz artarak devam edecek. Diyarbakırımızın gençleri inşallah çok daha farklı noktalarda olacak." diye konuştu.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ataman da bölgenin AK Parti ile huzura kavuştuğunu söyledi.

Bölgede babaların çocukları için kaygılanmadığı bir hayat sürmesinin kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Ataman, "'Terörsüz Türkiye', bizim için çok kıymetli. Annelerin yüzünün gülmesi bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı İler de geçmişte bölgede yaşanan acı olayların bir daha yaşanmayacağını belirterek, "Bu kan ve gözyaşı artık tamamen tarihe karışacak." dedi.

Şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışması başlatıldı

Daha sonra merkez Yenişehir ilçesindeki Kara Şehitliği'ni ziyaret eden Tarıkdaroğlu, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı, şehit yakınlarıyla bir süre sohbette bulundu, şehitler için dua etti.

Zafer Tarıkdaroğlu, burada gazetecilere, vatanın birliği, milletin huzuru, devletin bekası ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden şehitlerin milletin gönlünde daima müstesna yere sahip olduğunu söyledi.

Şehitlerin emanetinin milletin ve ülkenin hafızası, vicdanı ve ortak geleceğinde ilelebet yaşamaya devam edeceğini vurgulayan Tarıkdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak şehitlerimizin hatırasına sahip çıkmayı en temel prensiplerden görüyoruz. Bu anlayışla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatlarıyla 81 ilimizde tüm şehit mezarlarımızda bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını kapsayan bir seferberlik başlattık. Bayramlarımızda arife günü kabristanlar bizim için milletimiz için çok kıymetlidir. Şehitliklerimiz daha da kıymetlidir. O bayram ziyaretinden önce 81 ilimizde bir seferberlik ilan ederek inşallah çalışma arkadaşlarımızla birlikte mezarlıklarımızın bakımını ve temizliğini yapmak suretiyle şehitliklerimizi ziyaret edenlere hazır hale getirmiş olacağız."

"Şehitliklerimiz milletimizin bağımsızlık iradesinin, vatan sevgisinin ve fedakarlık ruhunun abideleşmiş mekanlarıdır. Bu mekanlara gösterilen özen, geçmişimize duyduğumuz saygımız, bugüne taşıdığımız sorumluluğumuz ve gelecek nesillere de bırakmak istediğimiz şuurun açık bir ifadesidir." diyen Tarıkdaroğlu, şunları dile getirdi:"

"Vatan onlara, onlar da bizlere emanet"

"Her çalışmamız, şehitlerimize minnetimizin, ailelerine vefamızın ve millet hafızasına saygımızın ifadesi olacaktır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmayı, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Vefamızı sahada somut hizmetlerle şehitlerimize ve gazilerimize karşı kararlılıkla inşallah göstermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle vatanımız, bayrağımız, ezanımız ve milletimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Vatan onlara, onlar da bizlere emanet. Sahabeler şehri Diyarbakırımız, göz bebeğimiz. Şehitliklerimiz için bu seferberliği buradan başlatmak bizim için çok ayrı anlam ifade ediyor."

Tarıkdaroğlu, bütün vatandaşları bu bayramda şehitliklere akın etmeye davet ederek, "Özellikle yeni nesil çocuklarımızın ki Bakanlık olarak sevgi evlerimizde kalan çocuklarla zaman zaman bunu yaptık, yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. İnşallah bu bayram şehitliklerimiz sadece şehitlerimizin yakınları değil, onların yakınlarının da emanetçisi olan bütün milletimize emanet. Bayramda ayrı bir güzellik yaşamayı tüm milletimiz de biz de istiyor, hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Ziyarette AK Parti Milletvekili Ataman ve AK Parti İl Başkanı İler ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat da yer aldı.

Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelince şehitlikte temizlik çalışması başlatıldı.