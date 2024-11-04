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Ahmet Türk'ün Devlet Bahçeli'ye teşekkür ettiği görüntüler yeniden gündem oldu

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Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk görevden uzaklaştırıldı. Türk'ün görevden alınmasının ardından eski görüntüleri tekrar gündem oldu. 2016 yılında tutuklu olan Türk'ün 2017 yılında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Tutuksuz yargılanmalı" çağrısı sonrası tahliye olduktan sonra teşekkür ettiği görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

Geçtiğimiz hafta İstanbul'un Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasının yankıları devam ederken İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın yerine de kayyum atandığı duyuruldu.

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası 3. kez yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün eski görüntüleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI SONRASI TAHLİYE EDİLMİŞTİ

2016 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Ahmet Türk, 21 Kasım'da gözaltına alınmıştı. Gözaltı gerekçesi olarak Ahmet Türk'e yönelik 'örgüt üyeliği' suçlamalarına işaret edilmişti. Ocak 2017'de Devlet Bahçeli, "Ahmet Türk tutuksuz yargılanmalı" açıklamasını yapmıştı. Bahçeli'nin çağrısının ardından Türk, 3 Şubat 2017'de sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edilmişti.

Ahmet Türk'ün tahliye sonrasında Bahçeli'ye teşekkür ettiği video yeniden gündem oldu. Türk, Bahçeli ile ilgili yaptığı açıklamada "Sayın Bahçeli vicdani bir sorumluluğu yerine getirdi. Yani parti hesabı yapmadan vicdani bir sorumluluğu yerine getirdi. Gerçekten teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Ahmet Türk'ün Devlet Bahçeli'ye teşekkür ettiği görüntüler yeniden gündem oldu
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Katledilen bebeklerin devletin içindeki failleri ne oldu. Yusuf taki domuz eti davası ne oldu.Sıgınmacı davası ne oldu. Pyd sınır da ne oldu. Yolsuz ihaleler ne oldu. Yargının bağımsızlığı ne oldu.Sinan Ateş davası ne oldu. Yetmeyen emekli maaşı ne oldu. İkdidar ve rant kardeşleri el ele ....

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

bahceli de az degil... bi ole bi bole...

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Haber YorumlarıAdem Erdoğan:

Halkın oyu ile seçilen kürt belediye başkanı görevden alınıp yerine kayyum atanmış , o teröristle barış yemeği yiyen akp lileri ve onları o yemeğe gonderen halkın oyu ile seçilmiş c başkañinida teröriste destek verdiğinden görevden alınıp yerine kayyum atansin adalet tesis edilsin.

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