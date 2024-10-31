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Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anın görüntüleri ortaya çıktı

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Terör örgütü üyeliğinden tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anın görüntüleri ortaya çıktı.

Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Esenyurt'taki evinde gözaltına alındığı anlar ve evinde yapılan aramaya ait görüntüler ortaya çıktı. Özer gözatına alındıktan sonra Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi yerleşkesine götürülen Özer poliste tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ahmet Özer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Özer, hakimlikte verdiği ifadede "Bunların hepsi uydurma, zorlama siyasi atraksiyonlar ile görevden alınmam için uydurulmuştur. Kayyım atanmasının alt yapısı oluşturulmuştur" dedi.

İşte operasyon anından kareler;

Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anın görüntüleri ortaya çıktı

Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anın görüntüleri ortaya çıktı

Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anın görüntüleri ortaya çıktı

Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anın görüntüleri ortaya çıktı

Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anın görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - Politika

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Yorumlar (14)

Metin Saglam:

bu nasıl oluyor ya devlet büyükleri liderleri ile görüşecek küçükleri de ezecek mi nasıl hukuk işliyor bir vatandaş olarak çözemedim adam profesör doktor akademisyen seçilmiş bir belediye başkanı 10 yıl geçmişe giderek belediyeyi kaybetmenin acısı böyle mi alınıyor bu mu adalet anlayışı yazıklar olsun Ne hukuk kaldı ne Adalet kaldı insanlık kaldı herkes para peşinde insanlar tamamı hırsız olmuş yazık güzel ülkeye her taraf ihanet her taraf cahil hırsız her geçen gün suç oranı yükseliyor Allah rızası için daha fazla zarar vermeyin memlekete

69
45
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Habil kökcü:

Toplumu isyan ettirmeye ve sokaklara dökmeye çalışıyorlar galiba. Öyle olsun...

44
48
yanıtYanıtla
Hasan Turk:

Akpli vekilin bu kisinin gorustugu pkkli ile toplu aile yemegi resmi var o niye alinmiyor ayricalik niye.

51
28
yanıtYanıtla
Uğur Ayhan:

Hani kelepce

33
23
yanıtYanıtla
Rıdvan Polat:

Bunların seçilmeden önce sabıka kaydına bakılmıyor mu

40
5
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MGk:

Haine saygı olmaz polisimiz fazla merhametli

16
7
yanıtYanıtla
Selim Adanalı:

icraatın bu muydu başğan

7
1
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Ağa Aytaş:

Bir insan olarak bu beni çok utandırdı ve kinlendirdi Adelet Adelet Adelet Allah’a reva değil 65 yaşında ülkeye bu kadar hizmeti olan bir akıl hocasının başını eğdirerek götürmek bu kadar insanı temsil eden bir başkanı bu şekilde kurguyla göz altına alınması yenilir yutulur bir olay değil.

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Muzaffer Çulha:

bu adamın milli olduğunu düşünmüyorum.içişleri bakanının dediği gibi soros ve mosadla görüşmeleri ifşa oldu çok tehlikeli görüyorum..!

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