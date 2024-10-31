Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anın görüntüleri ortaya çıktı

Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Esenyurt'taki evinde gözaltına alındığı anlar ve evinde yapılan aramaya ait görüntüler ortaya çıktı. Özer gözatına alındıktan sonra Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi yerleşkesine götürülen Özer poliste tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ahmet Özer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Özer, hakimlikte verdiği ifadede "Bunların hepsi uydurma, zorlama siyasi atraksiyonlar ile görevden alınmam için uydurulmuştur. Kayyım atanmasının alt yapısı oluşturulmuştur" dedi.

İşte operasyon anından kareler;