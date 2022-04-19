Ahmet Özal'a açık açık sorduk: Babanız Turgut Özal hayatta olsa hangi ittifak içerisinde yer alırdı?

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nun "Merhum Erbakan bugün yaşasaydı CHP'nin yanında yer alırdı" sözleri siyasette uzun süre tartışma konusu olmuştu. Bu sözlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da sert bir tepki gelmişti.

TURGUT ÖZAL YAŞASAYDI HANGİ İTTİFAKIN İÇİNDE YER ALIRDI?

Karamollaoğlu'nun sözlerinin yankıları sürerken Haberler.com YouTube kanalına konuk olan Türk siyasetinin duayen isimlerinden Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'a da benzer bir soru yöneltildi. Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin konuğu olan Özal, "Turgut Özal yaşasaydı hangi siyasi ittifakın içinde yer alırdı?" sorusuna "Ben babamı çok iyi tanıyan bir insanım. Babam için önemli olan partiler değildi. Sağ ve sol ayrımı hiçbir zaman yapmadı.1983'te iktidar olduğunda dört eğilimle geldi. Alevi, Kürt, Türk ve Sunni ayrımı yapmazdı. Partilere de bakmazdı. Hatta ilk kabinesinde sol görüşlü bakanlar vardı. Aynı zamanda sağ görüşlü insanlar da vardı. Dolayısıyla ülke için hangisi doğruysa, kim doğru işler yapma niyetindeyse onlarla beraber olurdu. Asla ayrım yapmazdı." cevabını verdi.

"6'LI MASADA FARKLI SESLER ÇIKIYOR"

Açıklamasının devamında mevcut tabloya bakıldığında hem Cumhur İttifakı'nın hem de Millet İttifakı'nın ne yapacağından emin olmadığını vurgulayan Özal, "Her ikisi için de söylüyorum. Hatta vatandaşların da kafaları karışmış vaziyette. 6'lı masada farklı sesler çıkıyor. İttifak içi ittifak mı olacak? Ne olacak? belli değil. Şuanda kimse kararlı değil. Adaylar bile belli değil. Cumhur İttifakı'nın da adayı belli değil. Sayın Tayyip Erdoğan diye düşünüyoruz ama Tayyip Erdoğan, adaylığını açıklamadı daha. Dolayısıyla şuanda Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı tam netleşmiş bir pozisyonda değil. Ben karar veremiyorum. Kimse karar verecek durumda değil" dedi.

"BEN İKTİDAR OLSAM YÜZDE 150 ZAM YAPARIM"

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara da değinen Özal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Faiz sebep, enflasyon sonuç" teorisinin başarısız olduğunu ve bu yanlıştan bir an önce dönülmesi gerektiği söyledi. Özal konuşmasını "Ben bugün iktidarda olsam memur, emekli ve işçiye yüzde 120 ile yüzde 150 arasında zam yaparım. Bütçeden bir çok şeyi kapatarak gerekirse yatırımları dahi durdurarak bu parayı bulurum. Ama önce insanları mutlu etmezseniz aldığınız hiçbir ekonomik kararda başarılı olamazsınız. Önce insanları rahatlatacaksın daha sonra diğer problemlere bakacaksın. Ekonomide hiçbir zaman sihirli değnek yoktur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir teorisi var: Faiz sebep, enflasyon sonuç. Aslında ekonomi de bunun tam tersidir. Mesela faizleri yüzde 24'ten yüzde 14'e kadar indirdiler. Enflasyon yüzde 18-19 civarındaydı. Şimdi enflasyon resmi olarak yüzde 62. Ama gayri resmi olarak yüzde 100'ün üzerinde. Demek ki bu teori doğru bir teori değil. Bu nedenle bu teoriden dönülmesi lazım" sözleri ile sürdürdü.

ANKETLERDE YÜZDE 20 OY ALDIĞINIZ DOĞRU MU?

Anketlerde yüzde 20 gibi iddialı oy oranına sahip olduklarını dile getiren Özal, "Ben de bu kadar oy oranımız olduğunu beklemiyordum. Türkiye'nin dört bir yanını geziyorum. Gittiğim yerlerde millet babamı anlatıyor, özlemlerini anlatıyor. Her gün televizyonlarda tartışma programlarında babamın adı geçiyor. Demek ki insanlar 29 sene geçmesine rağmen o dönemi hatırlıyor. Bilmeyen gençlerimiz de giriyor internete her şeyi inceliyorlar. Ben yüzde 20'ler diyorum ama mütevazi konuşuyorum, daha da üstünde olabilir" şeklinde konuştu.