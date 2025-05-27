Ahmet Fethan Baykoç'tan Özgür Özel'e Sert Tepki

Ahmet Fethan Baykoç'tan Özgür Özel'e Sert Tepki
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AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İngiltere ile ilgili açıklamalarını eleştirerek tarihi örneklerle cevap verdi ve Özel'e 'Mustafa Kemal gibi olun, Ali Kemal gibi değil' dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili ve Genel Başkanvekili Yardımcısı Ahmet Fethan Baykoç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in İngiltere'ye yönelik açıklamalarına ilişkin, "Mustafa Kemal gibi olun; Ali Kemal gibi değil" dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili ve Genel Başkanvekili Yardımcısı Ahmet Fethan Baykoç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İngiltere'ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Baykoç, "İktidara namzet olduğunu iddia eden ana muhalefet partisinin genel başkanı çıkmış, 'İngiltere'nin menfaatini Erdoğan'da görmek mümkün değil' diyerek İngilizlerden iktidar talebinde bulunuyor. Koca koca ülke dediği İngiltere'den aylardır medet bekliyor. Sayın Özgür Özel, birincisi Türkiye kendi menfaatini Erdoğan'da gördüğü için 23 yıldır iktidardayız. İngiltere'nin menfaati de umurumuzda değil. 'Medet ya İngiltere' diyerek bu topraklarda bir yere varamazsınız. Tarihi vakalar bunun en güzel örneğidir. Açın biraz tarih okuyun. İkincisi; eğer iktidar talebinde bulunacaksanız İngiltere'den değil, bizatihi milletimizin kendisinden bulunacaksınız. Üçüncüsü ise tarihten ve tarihi hatalardan hiç ders çıkarmamışsınız. Sizin örnek alıp da bugün mirasçısı olduğunuz Jön Türkleri, 1908 yılında İngiliz Sefiri Gerard Lowther'in arabasında at olarak kullanılmıştı. Size tavsiyem, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin mirasçısı olun; İngiliz Muhipler Cemiyeti'nin değil. Size tavsiyem Mustafa Kemal gibi olun; Ali Kemal gibi değil" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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