Ahmet Davutoğlu, partisinden istifa eden Nedim Yamalı için 'Siyasi ahlakı anlatamamışız' dedi

İstifasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Saadet-Gelecek grubunun fiilen düşmesine neden olan Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı hakkında konuşan Genel Başkan Ahmet Davutoğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SİYASİ AHLAKI ANLATAMAMIŞIZ"

Nedim Yamalı'nın istifasını beklemediğini ifade eden Davutoğlu, "Kendime bir muhasebe imkanı oldu. Demek ki en yakınımızdakilere bile siyasi ahlakı anlatamamışız. Ayrılacağını söyledi ancak vedalaşma sayılmaz. Detaya girmek istemiyorum" dedi.

DAVUTOĞLU'NA TEŞEKKÜR EDEREK İSTİFA ETMİŞTİ

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'na teşekkür ederek sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurmuştu. Yamalı şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibariyle istifa ediyorum. Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MECLİSTEKİ SAADET-GELECEK GRUBU DÜŞTÜ

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir partinin grubunun olabilmesi için en az 20 milletvekiline ihtiyaç var. Yamalı'nın istifasının ardından Gelecek Partisi'nin milletvekili sayısı 8'e düşmüştü. Saadet Partisi'nin de milletvekili sayısı 11'di. Saadet-Gelecek grubu, Yamalı'nın istifasının ardından grup çoğunluğunu sağlayamayarak fiilen düştü.

AK PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

Gelecek Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan Nedim Yamalı'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma sonrası rozet takılmıştı.