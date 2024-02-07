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Ahmet Davutoğlu'nun açtığı yayını yalnızca 5 kişi izledi! Durumu fark eden herkes aynı soruyu yöneltti

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14 Mayıs seçimlerine Kemal Kılıçdaroğlu ile anlaşarak CHP listelerinden giren ve 10 milletvekili çıkaran Gelecek Partisi'nde Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı canlı yayın büyük ses getirdi. YouTube yayınını yalnızca 5 kişinin izlediği görülürken, sosyal medya kullanıcıları "10 vekilden hangileri izlemedi?" yorumunda bulundu.

2019'da Gelecek Partisi'ni kuran eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, yerel seçimlere hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

YALNIZCA 5 KİŞİ İZLEDİ

6 Şubat depremleri için YouTube hesabından bir canlı yayın açan Davutoğlu'nun yayınını anlık olarak yalnızca beş kişi takip etti.

Ahmet Davutoğlu'nun açtığı yayını yalnızca 5 kişi izledi! Durumu fark eden herkes aynı soruyu yöneltti

TOPLAMDA 447 GÖRÜNTÜLENME ALDI

"6 Şubat büyük felaketinin birinci yılına dair açıklamamız" başlıklı video toplamda 447 görüntülenme aldı.

"10 VEKİLDEN HANGİLERİ İZLEMEDİ?"

Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı pazarlık sonucunda 10 milletvekili çıkaran Davutoğlu'nun videosunun yalnızca beş kişi tarafından takip edilmesi "10 vekilden hangileri izlemedi?" sorusunu doğurdu.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu Sosyal Medya Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

yüksel Karataş:

İslerim vardı izleyemedim hemen çarpıtmayın lütfen

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Erkan AKYÜZ:

:)))))))))))))))

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ASD:

GÜNDEM OLDU ŞİMDİ İZLENİR :D

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ARSLANOĞLU Hakan:

İzleyen 5 kişiden 4'ü Ailesidir.

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