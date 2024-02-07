Ahmet Davutoğlu'nun açtığı yayını yalnızca 5 kişi izledi! Durumu fark eden herkes aynı soruyu yöneltti

2019'da Gelecek Partisi'ni kuran eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, yerel seçimlere hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

YALNIZCA 5 KİŞİ İZLEDİ

6 Şubat depremleri için YouTube hesabından bir canlı yayın açan Davutoğlu'nun yayınını anlık olarak yalnızca beş kişi takip etti.

TOPLAMDA 447 GÖRÜNTÜLENME ALDI

"6 Şubat büyük felaketinin birinci yılına dair açıklamamız" başlıklı video toplamda 447 görüntülenme aldı.

"10 VEKİLDEN HANGİLERİ İZLEMEDİ?"

Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı pazarlık sonucunda 10 milletvekili çıkaran Davutoğlu'nun videosunun yalnızca beş kişi tarafından takip edilmesi "10 vekilden hangileri izlemedi?" sorusunu doğurdu.