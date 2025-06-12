Ahmet Davutoğlu'ndan HÜDA PAR Ziyareti ve Gazze Açıklamaları

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret etti.

HÜDA PAR Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından, Yapıcıoğlu ve Davutoğlu, ortak basın toplantısı düzenledi.

Davutoğlu, Süleymaniye Forumu'na katılmak üzere gittiği Irak'taki temaslarına ilişkin ve İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma yönelik HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile istişarede bulunduklarını belirtti.

İsrail'in, Madleen gemisini durdurması sonrası uluslararası kamuoyunda oluşan Gazze ile ilgili dayanışmanın giderek arttığını belirten Davutoğlu, "İnsanlar fevç fevç Gazze'ye gitme amacındalar. Çünkü Gazze ile dayanışma artık bir Orta Doğu bölgesinde yaşamanın, Müslüman olmanın gereği olmaktan çoktan çıktı, insan olmanın gereği haline dönüştü. Ben de her fırsatta ifade ettiğim gibi bu konuda gerekli diplomatik temasları tamamladıktan sonra Gazze'ye gitmek için elimden gelen her türlü çabayı göstereceğim." ifadesini kullandı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da Davutoğlu'na ziyareti için teşekkür etti.

Yapıcıoğlu, "Herkes şunu bilsin ki zulüm asla ilelebet devam edemez. Zalim mutlaka o zulmünde bir gün boğulacaktır. İnsanlık vicdanı mutlaka bu katliamı, bu soykırımı bir gün durduracaktır ve inşallah o günler yakındır diye düşünüyoruz. Çünkü öyle bir noktaya geldi ki artık siyonist olmayan Yahudiler bile yapılan şeylerden tiksinmeye, nefret etmeye ve bunları yüksek sesle dile getirmeye devam ettiler ve inşallah bu dalga gittikçe büyüyecek ve o zulmü durduracak." diye konuştu.