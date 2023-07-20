AHİD, AK Parti Ankara Milletvekillerine Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu

Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Başkanı Hilmi Yaman, Kadın Kolları Başkanı Gülay Kankalp Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AK Parti Ankara Milletvekillerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

TBMM Komisyonlar Binası Toplantı salonunda gerçekleşen ziyarete AK Parti Ankara Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu, Dr. Ömer İleri, AK Parti Ankara Milletvekili ve AK Parti Grup Başkanvekili Dr. Leyla Şahin Usta, Asuman Erdoğan, Zeynep Yıldız, Zehranur Aydemir ve Kurtcan Çelebi Ankaralıları kabul etti. Ziyarete AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum Halkla İlişkiler Başkanı Nagehan Akbaba da katıldı.

"Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler bir aradalar"

Ankaralılar Derneği ile bugüne kadar çok uyumlu bir şekilde çalıştıklarını belirten AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, "Kendine has, ağır bir kültürü var. Gerçekten yiğitçe pek çok şeyi süzgecinden geçiren bir Ankaralılık bilinci var. Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler bir aradalar. Bu dönemde de uyumlu çalışmaya devam edeceğimizi ümit ediyorum" dedi.

"Derneğinizin Başkente ve Türkiye'ye katkıları çok anlamlı ve kalıcı"

AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan birlikte olmanın kıymeti olduğuna vurgu yaparak, "Türkiye Yüzyılı için çok önemli bir seçimi başarıyla nihayetine erdirdik. Bu süreçte hem bireysel olarak sizlerin hem de kurumsal olarak derneğinizin Başkente ve Türkiye'ye katkıları çok anlamlı ve kalıcı. Başkentteki en güçlü, en organize, en kamuoyu oluşturma ve en faydalı derneksiniz. Bu da Başkente yakışır güçte bir dernek olması sebebiyle bizleri sevindiriyor. Bu gücünüzün artması için bizlere düşen ne varsa her zaman burada olduğumuzu belirtmek isterim. Teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bu süreçte bizler sizlerle el ele çalışacağız"

Ankara'nın Cumhuriyet'in Başkenti olduğunu hatırlatan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Dr. Ömer İleri, "Ankara Cumhuriyetimizin Başkenti ve Milli Mücadelemizin merkezi. İnşallah Türkiye Yüzyılı sürecinin de en temel koordinasyon noktası olacak. Bu dönemde Ankara'ya hizmet ediyor olmak bizler için ayrıca gurur kaynağı olacak diye düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkenti olmak önemli bir şey. Bu süreçte bizler sizlerle el ele çalışacağız. Mümkün olan tüm desteği vereceğiz. Sizler gibi bizler de hizmet peşindeyiz. Odağımız Ankara'nın refahı" ifadelerini kullandı.

"Sizlerle temas halinde olmak çok önemli"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışında önemli görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Biz de bugün Ankara'nın zirvesini yapıyoruz gibi hissettim. Ankara'nın Ankaralıları temsil eden büyük bir heyetle buradayız. Ben Ankara'nın yeni vekiliyim. Ankara için hep beraber güzel hizmetler içerisinde olacağız. Sizlerin önerileri, birlikte çalışmayı arzu ediyoruz. Sizlerle temas halinde olmak çok önemli. İnşallah hep birlikte başarılı olacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Hep birlikte omuz omuza güzel işler yapmak için çalışacağız"

Buluşmanın anlamlı olduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, "Geçmiş dönemlerde olduğu gibi AHİD'le de önümüzdeki beş senelik görev sürecimizde başkent Ankara'mız için hep birlikte omuz omuza güzel işler yapmak için çalışacağız. AHİD'le ve seymenlerimizle bir araya gelince Ankara milletvekilliğimizde arkamızda güçlü bir sivil toplum gücünün olduğunu görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nda daha enerjik ve azimli olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önümüzde yerel seçimler var. Hep birlikte oraya odaklanmış durumdayız. Ankara'mızın her köşesine ayak basarak gerçekten büyük bir işbirliğiyle bu süreci tamamlayacağız. Halis niyetlerle yola çıktık. İnşallah çalışmalarımıza ortak akılla devam edeceğiz" dedi.

"Ankara'nın her sorununda sesimizi duyurmaya çalıştık"

Ankaralılar Derneği'nin tarihi ve öneminden bahseden AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, "Özal döneminde kurulan AHİD bugün geldiğimiz noktada Ankara'mızda adından söz edilen önemli bir dernek oldu. Ankara'nın her sorununda sesimizi duyurmaya çalıştık. Ortak akılla her birimiz kendi alanında şehrimize hizmet ediyoruz. Bir arada olarak da sivil toplumun gücünün gösteriyoruz. Hepimizin amacı Ankara ve Ankaralılık bilincini geliştirmek. Ankara'mıza yapılan hizmetler için emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Eksiklerimiz var mı tabi ki var. Bugün eksikleri konuşmaya değil sizlere hayırlı olsun demek için geldik. Yeni dönemin hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA