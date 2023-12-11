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AGORA Konya Tematik Diyalog Toplantısı düzenlendi

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Avrupa Birliği'ne bağlı JPI Urban Europe tarafından düzenlenen AGORA Konya Tematik Diyalog Toplantısı, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda şehirlerin iklim nötrlüğü, aktif hareketlilik, sürdürülebilir çözümler ve kent içi trafik gibi konular ele alındı.

Avrupa Birliği'ne bağlı JPI Urban Europe (Joint Programming Initiative-Ortak Programlama Girişimi) tarafından düzenlenen "AGORA Konya Tematik Diyalog Toplantısı" Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür ve Sanat'ta düzenlenen toplantılara Türkiye'den yerel yönetim temsilcileri, üniversitelerden akademisyenler ve iş dünyasından temsilcilerin yanı sıra; Avusturya, Belçika, Fransa, İsveç, Letonya ve Romanya'dan heyetler katıldı. Toplantı kapsamında düzenlenen çalıştaylarda; şehirlerin iklim nötrlüğüne ulaşmasındaki zorluklar, şehirlerde aktif hareketliliğin yaygınlaştırılmasındaki zorluklar ve çözümler, yük taşımacılığında sürdürülebilir çözümler (güvenli, sürdürülebilir, verimli, teknoloji destekli, entegre şehir lojistiği için yol haritası) ile kent içi trafikte hız azaltımı nasıl sağlanır? gibi konular ele alınarak sorunlara dair çözüm önerileri masaya yatırıldı.

"Konya için yeni bir ufuk ortaya çıksın"

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay da çalıştaylar esnasında ziyarette bulunarak, uluslararası düzeyde böyle önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Yapılan çalışmalar sonucunda Konya için yeni bir ufuğun ortaya çıkması temennisinde bulunan Başkan Altay, katılımcılara başarılar diledi.

İki gün süren toplantı kapsamında JPI Urban Europe, TÜBİTAK, Konya Büyükşehir Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği'nden uzmanlar tarafından sunumlar yapıldı. Yurtdışından gelen heyet saha gezisine de katılarak Konya Büyükşehir'in şehir içi ulaşım modelinde geldiği noktayı yakından gördü. Heyet; araç trafiğine kapatılan Kazım Karabekir Caddesi, Kültür Park turnikeli otobüs durakları, bisiklet tamir istasyonları, paylaşımlı bisiklet sistemi, bisiklet tramvayı, Bedesten ve Türbeönü Çarşıları yayalaştırma bölgeleri, katenersiz tramvay bölgesi ve bataryalı tramvay hakkında incelemelerde bulundu.

Agora toplantıları

Avrupa Birliği'ne bağlı bir kurum olan JPI Urban Europe tarafından belirli dönemlerde farklı şehirlerde gerçekleştirilen AGORA toplantıları, farklı geçmişlere sahip kentsel paydaşların buluşması, fikir alışverişinde bulunması, öncelikleri belirlemesi ve tartışması ve bu konularda birlikte çalışabilmesini hedefliyor.

Üniversitelerden akademisyenlerin, yerel yönetim temsilcilerinin, planlamacıların, girişimcilerin ve iş dünyasından temsilcilerin katıldığı Agora toplantılarında kentlerin gündemdeki sorunlarına çözümler aranıyor. Toplantılar ayrıca Avrupa Birliği tarafından finanse edilen hibeler için tanışma ve ortaklıkların oluşturulması adına da önemli fırsatlar oluşturuyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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