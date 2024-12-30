Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Öcalan, Kürtlerin temsilcisi değildir. Öcalan'ı, Kürtlerin temsilcisi gibi algılatabilecek her hamle memleket, millet bütünlüğümüzü haleldar eder." dedi.

Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, DEM Parti heyetinin İmralı'ya ziyaret gerçekleştirdiğini ve ardından bir açıklama yapıldığını, sürece başından bu yana hassasiyetle yaklaştıklarını söyledi.

Açıklamalar karşısında gerekli ikazlarda bulunduklarını, yanlış bir muhataplık olduğunu ve bununla ilgili endişeler taşıdıklarını dile getiren Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Öcalan'ı Kürtlerin meşru temsilcisi haline getirmeyle sonuçlanabilecek bu yanlış stratejinin bölgeye, devletin güvenilirliğine, siyasete, siyasete itimada, hem Meclis'e, hem Meclis'teki varlığımızın temsil ettiği memleket bütünlüğüne halel getireceğini söylemekten bıktık, onlar hata yapmaktan bıkmadılar. Öcalan, Kürtlerin temsilcisi değildir. Öcalan'ı, Kürtlerin temsilcisi gibi algılatabilecek her hamle memleket, millet bütünlüğümüzü haleldar eder."

Ağıralioğlu, Suriye'de PYD'nin varlığına asla müsaade etmeyeceklerini ifade etti.

Türkiye'nin bölgenin en güçlü devleti olduğunu vurgulayan Ağıralioğlu, "Kimsenin topraklarında gözümüz yoktur. Masadaki varlığımız Suriye'nin topraklarına duyduğumuz ilginin değil, Suriye'deki istikrarın bizim bölgemiz için bir zorunluluk olduğuna dair kanaatimizle alakalıdır." ifadelerini kullandı.