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Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine İsmail Altınkaynak atandı

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Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci görevden alındı, yerine Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak atandı.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci görevden alınırken, yerine Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen görev değişikliği çerçevesinde Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine İsmail Altınkaynak atandı. 2023 yılından bu yana Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Altınkaynak, görevini Afyonkarahisar'da sürdürecek.

Görev değişikliğiyle birlikte Miraç Sünnetci'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevi sona ererken, İsmail Altınkaynak'ın önümüzdeki günlerde görevine başlaması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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