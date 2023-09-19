Afyonkarahisar'da Gaziler Günü Töreni Düzenlendi

Afyonkarahisar'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Kocatepe Parkı'nda tören düzenlendi. Törende çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Konuşmaların yapıldığı törene birçok yetkili ve gaziler katıldı.